TZOB Başkanı Bayraktar Yozgat'ta afet bölgelerini inceledi

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Yozgat'ta dolu yağışı sonrası zarar gören köylerde incelemede bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Yozgat'ta dolu yağışı sonrası zarar gören köylerde incelemede bulundu.

Merkeze bağlı Dayılı köyünde dolu yağışından etkilenen arazilerde inceleme yapan il ve ilçe ziraat odası başkanlarından bilgi alan Bayraktar, çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Bayraktar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği afetlerin tarım sektörünü etkilediğini söyledi.

Geçen yıl birçok ilde büyük afetler yaşandığını, çok sayıda ürünün yüzde 100 oranında zarar gördüğünü aktaran Bayraktar, "2025 yılına da afet olarak çok hızlı başladık. Tabii afet sayısı 2025 yılında artmakla beraber, asıl tehlikeli olan ve zarar veren afetlerin şiddeti artıyor. Yozgat merkez ilçemizde yaklaşık 35 köyümüz ve ilçelerimizle birlikte 55-60 civarında köy ve mahallemizde zarar görünüyor. Yozgat daha evvel de maalesef afetlerden olumsuz bir şekilde etkilendi." diye konuştu.

Bayraktar, çiftçinin devletten birtakım beklentilerinin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimiz bu bölgenin bir afet bölgesi ilan edilmesini istiyor. Orada haklılar, afet büyük. Son yıllarda da böyle bir afeti Yozgat görmedi. Şimdi tabii özellikle üreticilerimize dolu afeti ile alakalı bir nakit yardım çalışması var. Dolu afetinden zarar gören üreticilerimize yapılacak yardımları bu bölgede dolu afetinden zarar gören üreticilerimiz için istiyoruz. Bir de üreticilerimizin bankalara, tarım kredi kooperatiflerine, gübre, tohum ve ilaç bayilerine borçları var. Özellikle çiftçilerimizin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının yapılandırılmasını istiyoruz. Faizsiz olarak bir yapılandırma bekliyoruz."

Bayraktar, bölgede yapılan çalışmaları Ankara'ya döndüklerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlıklara bildireceğini sözlerine ekledi.

Açıklamanın ardından Bayraktar, çiftçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Ekonomi
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