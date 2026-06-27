TZOB Genel Başkanı Bayraktar yangının vurduğu bölgede inceleme yaptı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, geçtiğimiz günlerde çıkan yangında büyük zarar gören Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Pamukçular Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Yangından etkilenen zeytinlik alanları yerinde gezen Bayraktar'a, Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri, Söke Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak, Pamukçular Mahalle Muhtarı Süleyman Salcan ve yangından zarar gören üreticiler eşlik etti. Bölgede yapılan incelemelerde yaklaşık 200-300 dekarlık zeytinlik alanın yangından etkilendiği, 11 üreticinin ise mağdur olduğu belirtildi. Yaz aylarına kadar taşkın ve sel felaketleriyle mücadele eden bölgenin bu kez de yangın afetiyle karşı karşıya kaldığını belirten Bayraktar, iklim kaynaklı afetlerin her geçen yıl arttığına dikkat çekti.

"Afetler çiftçimizin yakısını bırakmıyor"

Pamukçular Mahallesi'nde yaptığı açıklamada yangının boyutuna dikkat çeken TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, gördükleri manzaranın üzücü olduğunu belirterek, "Bugün Söke ilçemizin Pamukçular Mahallesi'ndeyiz. Geçtiğimiz günlerde yaşanan yangında yaklaşık 200 dekar civarındaki zeytin bahçesi tamamen yandı. Arazilerde neredeyse yüzde 100'e varan hasar söz konusu. Bu durum üreticilerimizi ciddi şekilde mağdur etti" diye konuşarak afetlerin artık tarım sektörünün en büyük sorunlarından biri haline geldiğini ifade etti.

Geçtiğimiz yıl yangınlar da dahil olmak üzere Türkiye genelinde bin 11 doğal afet yaşandığını hatırlatan Bayraktar, "Çiftçimizin görmediği afet kalmadı. Yılbaşından bu yana da afetler artarak devam ediyor. Neredeyse her hafta farklı illerde afet bölgelerini ziyaret etmek zorunda kalıyoruz" dedi.

"Çiftçimiz kaybedersek gıda enflasyonu artar"

Afetlerden zarar gören üreticilerin yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, tarımsal üretimin sürdürülebilmesi için devlet desteklerinin hayati önem taşıdığını söyledi. Bayraktar, "Bu afetler sadece çiftçimize değil, ülkemizin tarımsal üretimine de büyük zarar veriyor. Bizim en büyük hedefimiz, zarar gören üreticimizin üretime devam edebilmesini sağlamaktır. Çiftçimize sahip çıkmadığımız takdirde kaybettiğimiz her üretici, bu ülkede gıda enflasyonunun artmasına neden olacaktır" ifadelerini kullandı.

Pamukçular'daki zarar gören üreticiler için gerekli girişimlerde bulunacaklarını belirten Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşeceklerini söyledi.

Bayraktar, "Yangından zarar gören üreticilerimiz için bakanlığımız nezdinde gerekli girişimleri yapacağız. Üreticilerimizin yeniden üretime devam edebilmesi için nakit destek sağlanması ve mevcut borçlarının yapılandırılması büyük önem taşıyor. Bu konuda gerekli çalışmaları yürüteceğiz. Yangından etkilenen tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı