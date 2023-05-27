Tut ilçesinin içme suyu alt yapısı yenilenecek

AK Parti 27. Dönem Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Tut ilçesinin içme suyu alt yapısının yenileneceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tut ilçesinin içme suyu alt yapısı yenilecek ve yetersiz olan su depoları yıkılarak, 25 yıllık su ihtiyacını karşılayacak yeni depolar yapılacak.

Ahmet Aydın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Tut ilçemizin içme suyu altyapısı yenilenecektir. Mevcut yetersiz su depolarının yıkılarak, ilçemizin en az 25 yıllık su ihtiyacını karşılayacak şekilde daha kapsamlı ve kapasitesi arttırılmış, su depoları yapılacaktır. Tüm şebeke hatları yeni projeye uygun olarak yenilenecek ve su ulaşmayan mahallelere de yeni şebeke hatları yapılacak. Böylece ilçe halkımızın su sıkıntısı giderilecek. Daha temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşacak. Tüm kayıp, kaçaklar önlenmiş olacak.

Normal şartlarda 400 gün sürecek proje 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlayıp ilçe halkımızın hizmetlerine sunacağız. Abidin Tepe Mevkiinde bir adet 1500 tonluk su deposu yapılacak. Depoya ait tüm mekanik imalatlar ve elektronik otomasyon sisteminin kurulumu yapılacak. İlçe merkezinin girişinde bulunan 100 tonluk su deposunun onarımı yapılacak. 23 kilometre polietilen borular içme suyu hattı üzerindeki sanat yapıları ve şebeke abonelerine bağlantı yapılacak.

Finansmanın tamamını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı tarafından karşılanacak" dedi. - ADIYAMAN

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