TÜSİAD'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren oldu Açıklaması

TÜSİAD'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren oldu

TÜSİAD'ın 55. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Ozan Diren, derneğin yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Diren, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda ortak aklın referans noktası olacaklarını ve kalkınmayı önceliklendirmeleri gerektiğini vurguladı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren oldu.

TÜSİAD'ın 55. Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Genel kurulda yapılan oylamada, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dimes Üst Yöneticisi (CEO) Diren, derneğin yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Diren, başkan seçilmesine ilişkin açıklamanın ardından genel kurulda yaptığı konuşmada, üstlendikleri sorumluluğun bilincinde olduklarını belirterek, "Yeni görevimiz için heyecan duyuyoruz ve var gücümüzle çalışacağız." dedi.

TÜSİAD'ın 55 yıllık köklü geçmişinde sadece üreten, değer ve istihdam yaratan bir ekonomik gücü temsil etmekle kalmadığını dile getiren Diren, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda ortak aklın güçlü bir referans noktası olduklarını söyledi.

Diren, "TÜSİAD, dengeleri değişen bir dünyada ülkemizi hak ettiği konuma taşıyacak kalkınma rotası için ekonomik gelişme ve rekabet gücünü demokrasi ve hukukun üstünlüğüyle harmanlayan çalışmasıyla bir pusuladır." diye konuştu.

"Kalkınmayı önceliklendirmeye ihtiyacımız var"

Ozan Diren, dünyanın dönemsel dalgalanmaların ötesinde tarihi bir dönemeçte olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küresel ekonomi öngörülemez kuralsızlıklar, çatışmalar ve değişimler sarmalıyla yeniden şekillenirken, ülkemizin rekabet gücünü daha fazla ve daha yüksek katma değerli üretim ve ihracatla artırmamız, cazip bir yatırım ortamını sosyal ve yapısal reformlarla desteklememiz gerekiyor. Böylece ülkemizi dünyada olumlu ayrışan, öne çıkan bir konuma getirebiliriz. Bunun için de daha sağlam ve daha rekabetçi bir ekonomi denklemi kurmaya ve bu denklemde büyümenin ötesinde kalkınmayı önceliklendirmeye ihtiyacımız var."

Diren, kalkınmanın önemine işaret ederek, kalkınma konusunu yeni dönemde de çok katmanlı ve bütüncül bir perspektifle ele alacaklarını vurguladı.

Bu süreçte rekabetçi olduğu kadar insan odaklı ve kapsayıcı ekonomiye de odaklanacaklarını anlatan Diren, "Ekonomi konusunu para ve maliye politikalarının yapısal reformlarla desteklenmesinin yanı sıra herkes için fırsat eşitliği, insan kaynağı yetkililiklerinin gelişimi, gelir dağılımı, adalete odaklı sosyal kalkınma ve kurumsal gelişme gündemiyle birlikte ele alacağız." şeklinde konuştu.

Diren, "gerçekçi ve rekabetçi dönüşüm" ile "güven veren yatırım iklimine" yönelik çalışmaların öncelikleri olmaya devam edeceğini belirterek, "Kalkınmanın finansmanı için hukukun üstünlüğü ve öngörülebilirlikle tahkim edilmiş cazip bir yatırım ortamının tesisi önceliğimiz olmaya devam edecek." dedi.

Ozan Diren'in özgeçmişi

Tokat Gazi Osman Paşa İlkokulu'nda eğitim hayatına başlayan Ozan Diren, 1997'de İTÜ'den endüstri mühendisi, 1999 yılında ABD'de University of Hartford'tan pazarlama yüksek lisans diplomalarını aldı. Diren, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsünün Finans İhtisas Programını bitirdi.

Üniversite yıllarında, aile işletmesi Dimes'te iş hayatına atılan Diren, şirketin tüm departmanlarında ve her kademede aktif görevde bulundu. İş dünyası odaklı farklı sivil toplum kuruluşlarında görevler alan Diren, 2024 yılından beri TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi
