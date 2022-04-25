TÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Gereken yapılmalı, hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz

Son dönemde yaşanan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle kamuoyunda asgari ücrete temmuz ayında ikinci bir zam geleceği beklentisi oluşmuştu. Ancak geçtiğimiz haftalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok. Popülist taleplere kaymamamız lazım, biz gerçekçiyiz" ifadelerini kullanarak zam beklentilerine kapıyı kapatmıştı.

TÜSİAD'DAN ZAM ARTIŞINA DESTEK

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, konuk olduğu BloombergHT yayınında asgari ücrete dair açıklamalarda bulunarak asgari ücretin yıl ortasında yeniden artırılmasına sıcak baktıklarını ifade etti.

"TÜRKİYE YETENEK HAVUZUNU KAYBETMEMELİ"

Gençlerin yurt dışına gitmesiyle ilgili Turan, "Gençlerin hayallerini hayata geçirecekleri ortam oluşturmalıyız. Türkiye yetenek havuzunu kaybetmemeli" ifadelerini kullandı.

"GEREKEN YAPILMALI, HÜKÜMETLE GÖRÜŞMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Açıklamalarının devamında asgari ücret tartışmalarına yönelik olarak Turan, "Bazı şirketler geçen sene Ağustos Eylül aylarında destek anlamında bazı düzenlemeler yaptı. İş barışı açısından da bunu düşünmemiz, çalışanları enflasyona ezdirmeden bu süreci birlikte geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yüzde 60'ın üzerinde enflasyonun olduğu bir yerde yapılması gereken yapılmalı. Bu konu hakkında hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz" dedi.