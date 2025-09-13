Tuşba'da İkinci El Oto Pazarı, Soğuyan Hava ile Canlandı

Van'ın Tuşba ilçesinde kurulan ikinci el açık oto pazarı, sıcak yaz aylarının geride kalmasıyla birlikte hem satıcı hem de alıcı yoğunluğuyla dikkat çekti.

Erciş karayolu üzerinde bulunan pazara çok sayıda araç sahibi satış yapmak için gelirken, serinleyen havalarla birlikte alıcı sayısında da ciddi bir artış yaşandı. Sezonun en kalabalık günlerinden biri olarak kayda geçen pazarda yüzlerce araç sergilendi. Fiyat artışlarının durgun seyrettiği belirtilen pazarda, alıcılar uygun fiyatlı araçlarda çeşitli kusurlar bulunduğunu ifade etti.

Konuya ilişkin konuşan Yunus Aybay Tat, açık oto pazarındaki fiyatların internet sitelerine göre daha uygun olduğunu dile getirdi. Son 3 yıldır düzenli olarak pazara geldiğini belirten Tat, son zamanlarda pazarın çok daha kalabalık olmaya başladığını söyledi.

"Piyasayı büyük ölçüde internet siteleri belirliyor"

Yaklaşık 4 yıldır pazara gelen bir diğer araç satıcısı ise son aylarda durgunluk yaşandığını dile getirerek, "Özellikle Van piyasasında araç fiyatları çok yüksek. Esnaflar daha çok dışarıdan getirdikleri araçları burada satıyor. Piyasayı büyük ölçüde internet siteleri belirliyor. Buraya gelenler de önce internetteki fiyatlara bakıyor. Eskisi gibi kulaktan dolma bilgilerle araç satışı olmuyor. İnsanlar araştırıyor, buna göre fiyat belirleniyor. Havaların serinlemesiyle son iki haftadır pazar canlanmaya başladı. Altın fiyatlarının artması da vatandaşları otomobile yöneltti" diye konuştu. - VAN