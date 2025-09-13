Haberler

Tuşba'da İkinci El Oto Pazarı, Soğuyan Hava ile Canlandı

Tuşba'da İkinci El Oto Pazarı, Soğuyan Hava ile Canlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan ikinci el açık oto pazarı, sıcak yaz aylarının ardından artan alıcı ve satıcı yoğunluğu ile dikkat çekiyor. Alıcıların uygun fiyatlı araç arayışında olduğu pazarda, internet fiyatlarının etkisi de önemli bir rol oynuyor.

Van'ın Tuşba ilçesinde kurulan ikinci el açık oto pazarı, sıcak yaz aylarının geride kalmasıyla birlikte hem satıcı hem de alıcı yoğunluğuyla dikkat çekti.

Erciş karayolu üzerinde bulunan pazara çok sayıda araç sahibi satış yapmak için gelirken, serinleyen havalarla birlikte alıcı sayısında da ciddi bir artış yaşandı. Sezonun en kalabalık günlerinden biri olarak kayda geçen pazarda yüzlerce araç sergilendi. Fiyat artışlarının durgun seyrettiği belirtilen pazarda, alıcılar uygun fiyatlı araçlarda çeşitli kusurlar bulunduğunu ifade etti.

Konuya ilişkin konuşan Yunus Aybay Tat, açık oto pazarındaki fiyatların internet sitelerine göre daha uygun olduğunu dile getirdi. Son 3 yıldır düzenli olarak pazara geldiğini belirten Tat, son zamanlarda pazarın çok daha kalabalık olmaya başladığını söyledi.

"Piyasayı büyük ölçüde internet siteleri belirliyor"

Yaklaşık 4 yıldır pazara gelen bir diğer araç satıcısı ise son aylarda durgunluk yaşandığını dile getirerek, "Özellikle Van piyasasında araç fiyatları çok yüksek. Esnaflar daha çok dışarıdan getirdikleri araçları burada satıyor. Piyasayı büyük ölçüde internet siteleri belirliyor. Buraya gelenler de önce internetteki fiyatlara bakıyor. Eskisi gibi kulaktan dolma bilgilerle araç satışı olmuyor. İnsanlar araştırıyor, buna göre fiyat belirleniyor. Havaların serinlemesiyle son iki haftadır pazar canlanmaya başladı. Altın fiyatlarının artması da vatandaşları otomobile yöneltti" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti

TFF, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saatiyle ilgili kararını verdi
Kaçak et skandalında yeni gelişme: Kamu kurumlarına da satmışlar

Skandalı başka bir boyuta taşıyacak itiraf: Kamu kurumlarına da sattık
Zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu? Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin'den açıklama var

Zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama var
Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş

Fiyatı gram altınla yarışıyor: Toprak altından çıkarıp satıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanki 40 yıldırı Türkiye'de! Icardi'den 12 Dev Adam paylaşımı

Gece yarısı yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.