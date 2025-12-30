Haberler

SSB, YÖK ve TUSAŞ Arasında İş Birliği Protokolleri İmzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Savunma Sanayii Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. arasında eğitim iş birliğine yönelik protokollerin imzalanmasıyla üniversite-sanayi iş birliği arttırılıyor. Protokoller, savunma sanayisinde nitelikli insan kaynağı oluşturma hedefini destekliyor.

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. ( Tusaş ) arasında iş birliği protokolleri imzalandı.

Tusaş Kahramankazan yerleşkesinde düzenlenen 'Lisansüstü Eğitim İş birliği Protokolleri İmza Töreni' ve 'Savunma Sanayiinde İşletme (MBA) Tezsiz Yüksek Lisans Programları Protokol İmza Töreni'ne; Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, YÖK Başkanı Erol Özvar, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, rektörler ve akademisyenler katıldı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuşmasında, "Eğitim, teknoloji ve üretim arasında kurulan güçlü yapısal bağ; ülkemizin stratejik kalkınma vizyonuna yön veren, insan kaynağını merkeze alan bir gelecek tasarımıdır. Bugün imzaladığımız bu protokol, üniversite-sanayi iş birliğinde bir paradigma değişimini temsil etmektedir. TUSAŞ'ımız bünyesindeki teknik ve mesleki bilgi birikimi, üniversitelerimizin akademik yetkinliğiyle bütünleşerek, hem kurum içi eğitimlerin akademik karşılığa kavuşmasını hem de saha tecrübesinin eğitim süreçlerine doğrudan entegre edilmesini sağlamaktadır. SSB olarak bizler, üniversite-sanayi iş birliğini yalnızca proje bazlı ya da dönemsel bir etkileşim alanı olarak değil, uzun vadeli bir yetkinlik ekosistemi olarak ele alıyoruz" dedi.

'MİLLİ ÜRÜN, ANCAK MİLLİ YETKİNLİKLE MÜMKÜNDÜR'

Görgün, 60'ı aşkın savunma sanayi firmasının akademileriyle oluşturulan Akademiler Birliği sayesinde, eğitim ve yetkinlik geliştirme faaliyetlerini eş güdüm içerisinde yürüttüklerini söyleyerek, "ASELSAN Akademi ve TUSAŞ Akademi başta olmak üzere savunma sanayi firmalarımız bünyesinde yürütülen tüm akademik nitelikli faaliyetleri, ortak bir stratejik çerçevede ele almayı önceliklendiriyoruz. Savunma Sanayiinde İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı, sektörümüz açısından önemli bir kilometre taşıdır. Bizim inancımız nettir. Milli ürün, ancak milli yetkinlikle mümkündür. İşte bu inançla başlattığımız Milli Yetkinlik Hamlesi, insan kaynağını stratejik bir unsur olarak gören, yönlendiren, güçlendiren ve dönüştüren bir stratejik kapasite inşasıdır. Alanında uzman ve liderlik potansiyeli taşıyan bireyleri destekliyoruz, üniversite, sanayi ve kamu arasında güçlü bir kurumsal sinerji kuruyoruz, eğitim süreçlerini Ar-Ge, üretim ve yönetişim yapılarıyla bütünleştiriyoruz. Çok yakın bir zamanda hayata geçireceğimiz Journal of Defence and Security Industries ile akademi-sanayi iş birliğini uluslararası akademik platformlara taşıyacak kalıcı bir yayın zemini oluşturmayı hedeflediğimizi özellikle ifade etmek isterim" diye konuştu.

YÖK Başkanı Erol Özvar ise savunma sanayiyi geliştirmeye yönelik gayretlere destek vermeyi ödev olarak gördüklerini belirterek, "Son yıllarda üniversitelerimiz ile savunma sanayi kuruluşlarımız arasında verimli iş birliklerinin gerçekleştiğini memnuniyetle karşılamaktayız" dedi.

'ANAOKULUNDA ÜRÜNLERİMİZİ TANITMAYA BAŞLIYORUZ'

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ise atılan her adımın yarınların emanetleri olan gençleri daha iyi yetiştirmeye yönelik olduğunu bilerek hareket ettiklerini söyledi. Demiroğlu, ayrıca, "Daha anaokulunda çocuklarımıza yaptığımız ürünleri, özgün ürünlerimizi tanıtmaya başlıyoruz. Ortaokulda, lisede mesleki eğitimler veriyoruz. Lisedeki üniversite çağına gelmiş kardeşlerimize hem mühendisliği sevdiriyoruz hem de kariyerleri için planlama yapmaları konusunda destek veriyoruz. TUSAŞ'ta yeni mezun olarak başlayan arkadaşlarımıza mühendislik geliştirme programları sunuyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından, YÖK ve TUSAŞ arasında Lisansüstü Eğitim İş Birliği Protokolü ve Savunma Sanayiinde İşletme (MBA) Tezsiz Yüksek Lisans Programları Protokolü imzalandı.

Haber-Kamera: Ruken KADIOĞLU-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı! Cezaevine geri gönderildi

Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı
Valilik tarih verdi! İstanbul'un 19 ilçesine kar yağacak

Valilikten sürpriz açıklama! İstanbul'un 19 ilçesine kar yağacak
İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor
İşçilerin maaş alamadığı ilçede, belediye başkanı ünlü sanatçıyla Tayland tatilinde

İşçilerin maaş alamadığı ilçede, başkan ünlü sanatçıyla tatilde
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusu! İşte o kullanıcılar

Gazetecisinden sanatçısına! Tam 18 kişi hakkında suç duyurusu
Aybeniz Top cinayetinde karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Son sözü "pişmanım" oldu ama müebbetten kurtulamadı
Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi

Fenerbahçe Nkunku'yu transfer ederse olan Galatasaray'a olacak
Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! En yakını gözaltına alındı
Galatasaray'dan bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusu! İşte o kullanıcılar

Gazetecisinden sanatçısına! Tam 18 kişi hakkında suç duyurusu
Kıyamet filmi gibi! Binlercesi her akşam aynı saatte geliyor

Kıyamet filmi gibi! Binlercesi her akşam aynı saatte geliyor
Kaymakam paylaştı! İlkokul öğrencisinden yürekleri ısıtan hareket

Kaymakam paylaştı! İlkokul öğrencisinden yürek ısıtan hareket