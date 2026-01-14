Yerli motor üretimi stratejik malzeme seçimleriyle güvence altına alınıyor

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, tasarımda ve malzeme seçiminde çok stratejik seçimler yapmak gerektiğini belirterek, "Motorumuz 3-5 kilo rakip motordan ağır oldu ama biz dünyada birden çok yerden tedarik edebileceğimiz malzemelerle topladık. Bundan dolayı da zamanı geldiğinde üretebiliyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Akademi tarafından Milli Yetkinlik Hamlesi doğrultusunda düzenlenen Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nin ikincisi Sheraton Hotel'de başladı.

Akşit, "Değişime Yön Veren Liderler" oturumunda yaptığı konuşmada, değişimin çok hızlı yaşandığı bir dönemde olunduğunu belirterek, "Değişemediğimiz zaman oyunun dışında kalmamız artık birkaç asır veya birkaç 10 yıl almıyor, bu süre birkaç yıla kadar indi." diye konuştu.

Şirkette alınan kararlara ve üretilen vizyona ekibin katkı sunmasının çok önemli olduğunu aktaran Akşit, "Ekipteki kişilerin her birinin katkı sağlamasını sağlarsanız oluşturduğunuz vizyon ve strateji de çok yönlüdür." ifadesini kullandı.

Akşit, dünyada başarıya ulaşmak için çok yönlü risk yönetimi gerektiğine işaret ederek, tedarik ağındaki ekosistemin problemlerini de çözmek, hatta onları öngörmek zorunda kalındığını söyledi.

"Dengeleri seçerken çok dikkatli olmak gerekiyor"

Başarılı yöneticinin artık sadece Türkiye savunma sanayisini değil, dünyadaki politik şeyleri sürekli takip etmesi gerektiğini belirten Akşit, şunları kaydetti:

"Bu jeopolitik, tedarik zincirinizi veya tedarik zincirine giden yollarda kesintilere maruz bırakabiliyor. Geliştirdiğiniz ürünün hem üstün hem fiyat açısından rekabetçi olması lazım ama hepsini bir arada yapamayacağınız için denge gözeteceksiniz. Buradaki dengeleri seçerken çok dikkatli olmak gerekiyor. Geçen yılın son günlerinde 3 milyar dolara yakın bir satış bağlantısı gerçekleştirdik. Bunlar, müşterinin bizim o malı birkaç yıl içinde yüksek adetlerle kendisine istenilen kalitede verebileceğimizden emin olmasıyla gerçekleşiyor."

Akşit, bazı müşterilerle pazarlığın fiyat indiriminde diretmeleri sebebiyle yıl sonuna kaldığını aktararak, "Biz de vermemek için direttik, çünkü kalitemizden ve zamanında vereceğimizden eminler. Çok ucuz şeyle rekabet etmek istersek Uzak Doğu ülkelerinde çok ucuza bunu yaptırabiliyorlar. Müşterinin kalite algısı ve istediğimiz fiyatta satabilmek önemli." dedi.

"Motorumuzu birden çok yerden tedarik edebileceğimiz malzemelerle topladık"

Helikopter motorunda bazı stratejik parçaların malzeme seçimindeki karar süreçlerine değinen Akşit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada üreticisi tek kaynak olan malzemeleri seçmemeye özellikle karar verdik, ben de yönlendirdim. İmalat aşamasına geldiğimizde o ürünü, ham malzemeyi üreten devletle sizin devletiniz arasında bir sorun varsa, motoru güzel tasarladınız, diğer her şeyi de ürettiniz, o bir parça eksik olduğunda üretemiyorsunuz. Tasarımda, malzeme seçiminde çok stratejik seçimler yapmanız lazım. Motorumuz 3-5 kilo rakip motordan ağır oldu ama biz dünyada birden çok yerden tedarik edebileceğimiz malzemelerle topladık. Bundan dolayı da zamanı geldiğinde üretebiliyoruz."

Akşit, çalışanlarına makinadan birim zamanda daha iyi ürün çıkarmasını hedef olarak koyduklarını belirterek, kararların beraber alınmasının işin sahiplenilmesinde çok önemli olduğunu söyledi.

Genellikle yöneticilerin ekibini toplarken kendisini yerinden edebilecek çok güçlü kişileri ekibe almamaya çalıştığını aktaran Akşit, şunları kaydetti:

"Yıl sonu toplantılarında kendi ekibime de söylüyorum, 'Cücelerin omuzunda bir dev olmaktansa devlerin omuzunda bir cüce olun daha iyi'. Dev, güçlü, yetenekli, kabiliyetli insanları ekibe toplayın çünkü sonuç olarak devlet veya müşteri o işi oturup şahsi olarak sizin yaptığınızla ilgilenmiyor, kurumun o işi yapıp yapmadığıyla ilgileniyor. Güçlü insanlar kaliteli iş yaparlar, onun başarısı size de yazar."