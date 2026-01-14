Haberler

Türk savunma sanayisi serüveni "yapabiliriz" diye değişti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Türkiye'nin savunma sanayisindeki değişim ve gelişim sürecinin 1970'lerden 2000'lere evrildiğini, bugün kimsenin 'yapabilir miyiz?' sorusunu sormadığını belirtti. Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nde konuşan Demiroğlu, insan kaynaklarına yatırımın önemini vurguladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, " Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişim süreci bir serüven. 1970'li ve 80'li yıllardaki 'yapamayız' anlayışı, 2000'li yıllarda yerini 'yapmalıyız' ve 'yapabiliriz' iradesine bıraktı." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Akademi tarafından Milli Yetkinlik Hamlesi doğrultusunda düzenlenen Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nin ikincisi Sheraton Hotel'de başladı.

Demiroğlu, zirve kapsamında düzenlenen "Değişime Yön Veren Liderler" oturumunda yaptığı konuşmada, sektörün mevcut durumu ve gelecek vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişim sürecini bir "serüven" olarak nitelendiren Demiroğlu, 1970'li ve 80'li yıllardaki "yapamayız" anlayışının, 2000'li yıllarda yerini "yapmalıyız" ve "yapabiliriz" iradesine bıraktığını vurguladı.

Cumhuriyet'in 100. yılı itibarıyla teknik kabiliyet konusundaki tereddütlerin tamamen ortadan kalktığını belirten Demiroğlu, "Bugün artık hiç kimse 'yapabilir miyiz?' sorusunu sormuyor. Yapabiliriz, bu konuda bir sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.

Sektörün yeni bir faza geçtiğine dikkati çeken Demiroğlu, güncel önceliklerin seri üretim ve ekonomik sürdürülebilirlik olduğunu aktardı. Demiroğlu, "Şimdi yeni soru şu: Ne zaman, kaç tane yapabilirsin? Teslim edebilir misin? Maliyet etkin ve ihraç edilecek seviyede rekabetçi yapabilir misin? En büyük çalışma alanımız burası." dedi.

Bu sürecin "motor çalışırken tamir etmek" gibi zorlu bir ekosistem inşası gerektirdiğini belirten Demiroğlu, birinci üründen bininci ürüne kadar aynı kalite ve hızın korunması gerektiğini kaydetti.

Başarının temel faktörünün insan kaynağı olduğunun altını çizen Demiroğlu, insana yatırımın sadece eğitim kurumları kurmaktan ibaret olmadığını, sistemli yaklaşımın öğretilmesi gerektiğini ifade etti.

"Çıraklığını yapamadığınız bir işin ustası olamazsınız."

Yeni neslin iş hayatından beklentilerinin değiştiğine işaret eden Demiroğlu, şöyle konuştu:

"Bizim çocuklarımız 'Bana okul, şirket, yönetici ne katacak? İşi yapacağım ama ben ne öğreneceğim?' diye soruyor. Onların ne istediklerini bilmeden yarınlara hazırlanamayız. Prosesleri de değiştirmemiz gerekiyor. Tasarımda uyguladığımız 'eş zamanlı mühendislik' yaklaşımını karar alma süreçlerine de dahil etmeliyiz. Mühendislerimizin genç yaştan itibaren sürecin içinde olması şart, çünkü çıraklığını yapamadığınız bir işin ustası olamazsınız."

"Yetenek baskı altında değil güven ortamında yetişir"

TUSAŞ bünyesinde öncelik verdikleri liderlik modeline değinen Demiroğlu, liderliğin işi bizzat yapmaktan ziyade, ekiplere sorumluluk vererek "yaptırmak" olduğunu dile getirdi.

Güvenin kontrol mekanizmalarından daha öncelikli olduğunu savunan Demiroğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Yetenek baskı altında değil, güven ortamında yetişiyor. Genç nesillere güveni hissettirmek ve aşılamak zorundayız. Yetki ve sorumluluğun aynı anda verilmesi, hata yapma fırsatı tanınması ve bilerek yapılmadığı müddetçe bu hataların cezalandırılmayacağının gösterilmesi, geleceğin liderlerinin yetişmesinde en önemli etkenlerdir."

Kaynak: AA / Ali Atar - Ekonomi
Kadın hakimi bacağından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı

Kadın hakimi odasında vuran savcı için karar verildi
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz

İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: Üslerinizi vururuz
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası

İmamoğlu hakkında bomba yasak aşk iddiası: Ünlü voleybolcu ile...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç
Kerem Demirbay'ın Eyüpspor macerası sona erdi

Eyüpspor macerası sona erdi
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı

Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül'e son veda
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı

Ne konuştukları ortaya çıktı: Devre arasında...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç
Lüks siteye getirilen kargo bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kargo bomba gibi patladı, lüks site savaş alanına döndü
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar