TUSAF Başkanı Çakmak: TMO Hububat Alım Fiyatları Piyasa ile Paralel

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Çakmak, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat alım fiyatlarının piyasa fiyatlarına paralel olduğunu belirterek, "Federasyon olarak bizler tüketiciyi mağdur etmeyecek bir yol izleyeceğiz." dedi.

Çakmak, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, TMO tarafından hububat alım fiyatının ton başına makarnalık buğday ve ekmeklik buğdayda 13 bin 500 lira, arpada 11 bin lira olarak tespit edildiğini hatırlattı.

Temel destek olarak bu yıl ton başına 2 bin 520 lira verileceğini anımsatan Çakmak, böylece üreticilerin eline buğdayda 16 bin 20 lira ve arpada 13 bin 520 lira geçeceğini bildirdi.

Hububat alım fiyatlarının, üretici ve gıda tedarik zincirinin en önemli yapı taşlarından hammadde tedarikçisi un sanayicilerini yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Çakmak, açıklanan alım fiyatlarının bazı üretici kesimlerince beklentinin altında kaldığını ve üreticilerin de ekonomik ve mali dalgalanmalardan etkilendiğini dile getirdi.

Hububat alım fiyatlarında, bu yıl yeni sözleşmeli üretim modeli ile planlı üretimin uygulanmaya başladığına işaret eden Çakmak, "Bu durum, fiyat politikalarına da yansıdı. TMO'nun önceki yıllarda verdiği alım primi kaldırılarak yerine, sözleşmeli üretim modelinde ekim yapan çiftçilerimiz için birçok girdi kaleminde destekleme planları hazırlandı. Biz sanayicilerse, fiyatların piyasa şartlarına paralel olduğunu düşünüyoruz. Tüketici açısından önümüzdeki dönemlerde piyasa şartlarına bağlı olarak ki kamu otoriteleri yeni düzenlemeler hayata geçirebilir. Federasyon olarak bizler tüketiciyi mağdur etmeyecek bir yol izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"2025 sezonunda rekoltenin 18 milyon ton civarında olacağını öngörüyoruz"

Çakmak, uluslararası piyasalarda tahıl ürünlerinin fiyatlarının düşme eğiliminde olduğunun altını çizerek, özellikle Karadeniz Bölgesi ülkeleri ile Türkiye'deki fiyatlar arasında, ton başına 100 dolar civarında bir fiyat farkı olduğuna dikkati çekti.

Hasatın Çukurova, Amik Ovası ve Güneydoğu Anadolu'da başladığını aktaran Çakmak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sene yaşanan iklim değişikliğinin, ülkemizde ciddi bir kuraklığa dönüştüğünü görüyoruz. Bilindiği üzere 2024 sezonunu bir önceki yıla göre yüzde 5,5 azalış ile 20,8 milyon ton olarak kapattık. 2025 sezonunda ise rekoltenin 18 milyon ton civarında olacağını öngörüyoruz. Bunun 3.5 milyon tonu durum buğdayı, kalan kısmının da ekmeklik buğday olacağını sanıyorum."

Çakmak, TMO'nun alımlarının sektör için kıymetli olduğunu belirterek, un sektörü olarak bu yıl da yüksek alımlar yapacaklarını sözlerine ekledi.