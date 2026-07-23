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Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarının tarihleri belli oldu

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TÜRMOB, yılın üçüncü dönem SMMM sınavlarının 28 Kasım'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de; YMM sınavlarının ise 12-21 Aralık'ta Ankara'da yapılacağını duyurdu. Başvuru tarihleri de belirlendi.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB), yılın üçüncü dönem serbest muhasebeci mali müşavirlik (SMMM) sınavları 28 Kasım'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de, yeminli mali müşavirlik (YMM) sınavları da 12-21 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

TÜRMOB'un Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre yılın üçüncü dönem SMMM sınavlarına ilk kez katılacaklar başvurularını 17 Ağustos-11 Eylül, tekrar katılacaklar ise 16-23 Ekim döneminde yapacak. İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların 11 Eylül itibarıyla stajdan sayılan hizmetlerini ya da kurslarını fiilen tamamlamış olması gerekiyor. Sınav, 28 Kasım'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilecek.

Bu yılın üçüncü dönem YMM sınavları ise 12-21 Aralık'ta Ankara'da olacak. YMM sınavlarına ilk kez katılacakların başvuruları 7 Eylül-2 Ekim, tekrar katılacakların 16 Kasım-4 Aralık döneminde alınacak. İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 2 Ekim itibarıyla sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olması önem taşıyor.

Adaylar, ön başvurularını TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden yapabilecek. Sınavların yapılacağı yer ve sınav programı daha sonra duyurulacak.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
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