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TÜRKTOB Başkanı Hacı Ömer Güler, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi

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Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Hacı Ömer Güler, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Güler, farklı kategorilerde çekilen fotoğraflara oy vererek duygularını paylaştı.

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Hacı Ömer Güler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Güler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam", "spor", " Gazze : Kanıt" ve " Deprem : Umut" kategorilerinde tercihte bulundu.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha Gayret" fotoğrafına oy veren Güler, fotoğrafın yardımlaşma duygusunu çok güzel yansıttığını söyledi.

Güler, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gece Bombardımanı" adlı fotoğrafını tercih ederek, fotoğrafların bölgedeki acı durumu ortaya koyduğunu ve duygu yüklü olduğunu ifade etti.

"Çevre-yaşam" kategorisinde Jeoffrey Maitem'in "Ateş Yolu" ve İsa Terli'nin "Boğazın Şahitliği" fotoğrafına oy veren Güler, Terli'nin fotoğrafının ülkenin gücünü yansıttığını kaydetti.

Güler, "Haber" kategorisinde de Joedson Alves'in "İsyan" ve Özkan Bilgin'in "Eksi'de Operasyon" adlı fotoğraflarını tercih ederek Bilgin'in fotoğrafı için, "Ancak içinizde güçlü bir sevgisi varsa burada görev yapabilirsiniz. Hem maneviyatımızı hem de gücümüzü gösteren bir fotoğraf." yorumunu yaptı.

"Spor" kategorisinde ise oyunu Eren Bozkurt'un "Olimpik Burgu" ve Aytaç Ünal'ın "Gölge Süvari" isimli fotoğraflarından yana kullanan Güler, "Fotoğraflarda emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederim. İnsanların çaresizliğini ve gücü vurgulamışlar ve duygularımıza tercüman olmuşlar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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