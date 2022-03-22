Türksat AŞ, TUSAŞ ve PROFEN Washington'da Satellite 2022 dolayısıyla resepsiyon verdi

Türkiye'nin uydu alanında faaliyet gösteren firmaları Türksat AŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve PROFEN, Satellite 2022 fuarı kapsamında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Konutu'nda resepsiyon düzenledi.

Satellite 2022 Fuarı, dünyanın en büyük uydu üreticileri ve uydu operatörlerini bir araya getirdi.

Fuar kapsamında Türksat AŞ, TUSAŞ ve PROFEN firmalarının ev sahipliğinde Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Konutu'nda resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, burada yaptığı konuşmada, uydu teknolojisinin önemini vurguladı.

Türk firmalarının Satellite 2022 Fuarı kapsamındaki iş birlikleri ve diyaloglarının uydu teknolojisini geliştireceğini belirten Mercan, bu teknolojilerin barışçıl amaçlarla kullanılmasını tercih ettiklerini dile getirdi.

Mercan, telekomünikasyon teknolojilerinin insanların günlük hayatını etkilediği ve büyük önem taşıdığının altını çizerek, Türkiye'nin telekomünikasyon ve uzay teknolojilerinin öneminin bilincinde bir ülke olduğunu aktardı.

Türk şirketlerinin başarısının üçüncü taraflarla verimli iş birliğini de içerdiğini kaydeden Mercan, bu sektörde Türk ve Amerikan şirketleri arasındaki ortaklıların daha da geliştirilmesini beklediklerini söyledi.

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ise uzay endüstrisindeki tüm gelişmeleri görüşmek üzere her yıl Washington'da bir araya geldiklerini belirtti.

Fuar kapsamında düzenlenen resepsiyonun geleneksel hale geldiğine işaret eden Ertok, tüm ortakların bir araya gelmesinden mutluluk duyduklarını aktardı.