TÜRKPATENT Mayıs Ayı Patent Başvurusu İller Dağılım Sonuçları Açıklandı

TÜRKPATENT Mayıs ayı patent başvurusu iller dağılım sonuçlarını paylaştı. Erzurum'da bu yılın Ocak-Mayıs ayları düzeyinde ise 10 patent başvurusu gerçekleştirildi. İl patent başvurusu sayısı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında Elazığ'ın ardından 2, Türkiye illeri sıralamasında ise 23. sırada yer aldı.

Mayıs ayı bölgesel sonuçlar ve Erzurum

TÜRKPATENT Mayıs ayı verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre ay içinde, Erzurum'dan 2, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 3, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 3, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 13 başvuru gerçekleşti.

Ocak - Mayıs dönemi bölgesel sonuçlar ve Erzurum

TÜRKPATENT verileri kaydında DOSİAD tarafından gerçekleştirilen hesaplamalara göre Ocak - Mayıs döneminde Erzurum'dan 10, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 15, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 19, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 54, ülke toplamında ise 2 bin 494 başvuru kaydedildi.

Erzurum'un başvuru payı

DOSİAD'ın veriler üzerinden gerçekleştirdiği tespitlere göre, bu yılın Ocak - Mayıs ayları kaydında Erzurum'dan gerçekleştirilen Patent başvuru sayısı KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 66,6, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 52,6 Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 18,5, ülkede yüzde 0.4'lük pay gösterdi.

Erzurum patentte 23. sırada

Erzurum 5 aylık bazda patent başvuru sayısı yüksekliği bazında Türkiye illeri sıralamasında 23'üncü sıraya indi. Ülkede patent başvuru sayısının en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Konya, Kayseri, Gaziantep, Trabzon, Adana, Eskişehir, Antalya, Mersin, Samsun, Manisa, Çanakkale, Elazığ, Denizli, Tekirdağ, Diyarbakır, Sivas, Kütahya, Tokat, Erzurum olarak bildirildi.

Bölge illeri patent

TÜRKPATENT verilerine göre; bu yılın ilk 5 ayında Ağrı'dan 1, Bingöl'den 2, Erzincan'dan 5, Erzurum'dan 10, Malatya'dan 7, Van'dan 6, Tunceli'den 5, Elazığ'dan 15, Muş'tan 1, Ardahan'dan 2 patent başvurusu yapıldı. - ERZURUM