Türkmenistan Aşkabat Türk Anadolu Lisesi Takımı TEKNOFEST'te

Türkmenistan Aşkabat Türk Anadolu Lisesi takımı "Otto Gezegen", TEKNOFEST'e katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, son gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

TEKNOFEST'e Türkmenistan'dan katılan Aşkabat Türk Anadolu Lisesi takımı Otto Gezegen, geliştirdikleri projeyle Eğitim Teknolojileri yarışmasında yer aldı.

Takım, ikinci dereceden bir veya iki bilinmeyenli denklemler konusunu somutlaştırarak öğrencilerin konuyu daha iyi anlaması için proje geliştirdi.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan takım danışmanı ve matematik öğretmeni Selman Herdem, TEKNOFEST'e lise seviyesinde katıldıklarını belirterek, "Türkmenistan adına TEKNOFEST'te bulunuyoruz. Takımımızla gurur duyuyoruz. Bize bu imkanları sağlayan Türkiye ve Türkmenistan Cumhurbaşkanlarına en derin şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.