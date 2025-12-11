Türkiye Yüzyılı 1. Kuyumculuk Çalıştayı ATO'da yapıldı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, kuyumculuk sektöründe 2025 itibarıyla sanayi ve üretici firma sayısının 36 bin 300 olduğunu belirterek, "2024'te 13 milyar dolar ihracat rakamına ulaşan kuyumculuk sektörü, bu yılın ocak-kasım döneminde 12,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir." dedi.

Türkiye Yüzyılı 1. Kuyumculuk Çalıştayı, Ticaret Bakanlığı ve Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası işbirliğiyle Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda yapıldı.

Cantimur, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, kuyumculuk sektörünün ulaştığı boyuta dikkati çekti.

Bu yıl itibarıyla sanayi ve üretici statüsündeki kuyumculuk mücevherat faal firma sayısının 36 bin 300'e ulaştığını belirten Cantimur, şöyle konuştu:

"2024'te 13 milyar dolar ihracat rakamına ulaşan sektör, bu yılın ocak-kasım döneminde 12,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Bu veriler sektörün hem üretim, istihdam kapasitesinin hem de ihracat performansının artarak devam ettiğini, ekonomik açıdan kritik bir sanayi, ihracat ve istihdam olarak konumlandığını net şekilde göstermektedir. Sektörümüz önemli bir sektör. Federasyon kurulursa destekleriz. Hem ihracatın hem de vatandaşın dokunduğu bir sektörsünüz, konfederasyon olmaması düşünülemez."

Cantimur, Türkiye'nin, yastık altında bulunan altın tasarrufunda Hindistan'da sonra dünyada ikinci sırada olduğu bilgisini verdi.

Altın ithalatında cari açığı artırdığı için kota uyguladıklarını hatırlatan Cantimur, "Ekonomik göstergeler iyiye gittikçe bu kota uygulaması da serbest bırakılacaktır. Uyguladığımız politikalarla üretimi, istihdamı ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye kuyumculukta sadece pazar değil, bir üretim üssü olma yolunda. Sizler altını katma değere dönüştürün, biz de sizlerin arkanızda olalım." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu yıl yaklaşık 700 kilogram kaçak altın ele geçirildi"

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da kuyumculuğun Türkiye ekonomisi için stratejik öneme sahip alanların başında geldiğine dikkati çekerek, sektörün binlerce kişiye istihdam sağladığını, dövize alternatif yatırım fırsatı sunduğunu ve ekonomiye değer kattığını söyledi.

Sektörün sağlıklı bir işleyişi olmasının ancak düzenleyici ve denetlenebilir bir sistemle mümkün olacağını vurgulayan Gürcan, Bakanlık olarak kuyum ticaretinin kayıt altına alınması için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.

Gürcan, bu kapsamda 14 Nisan 2021'de çıkardıkları Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik ile sektörün sağlıklı şekilde büyümesi ve gelişmesi için önemli adımlar atıldığını anımsattı.

Sektörde denetimler yaptıklarını belirten Gürcan, şunları ifade etti:

"Bugüne kadar kuyumculuk sektöründe denetlemeler sonucu 44 milyon liradan fazla idari para cezası uygulandı. Bakanlık olarak ekonomimizin sektör paydaşlarının ve meslek kuruluşlarının omuzlarında yükseldiğini biliyoruz. Bu bilinçle hareket ederek önümüzdeki dönemde sizlerle çalışmaya devam edeceğiz. Altında kotadan dolayı yurt içi ve yurt dışında fiyat farklılıkları oluşuyor. Bu farklılıklar oluşunca da gümrüklerde kaçak altın getirmeye yönelik faaliyetler oluyor. Bu yıl yaklaşık 700 kilogram, geçtiğimiz yıl 1300 kilogram kaçak altın ele geçirildi. Kaçak altın üzerinden ticaret yapmak Türkiye ekonomisine zarar veriyor."

ATO Başkanı Gürsel Baran, kuyumcuların her zaman yanında olduklarını, bu sektörün istihdamda Türkiye'de önemli alanlardan biri olduğunu belirtti.

Baran, sektörün ihracatta önemli yeri bulunduğunu ve yaklaşık 7,5 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdiğini ifade etti.

Kuyumculuk sektörünün de kayıt dışılık ve haksız rekabet konusunda mağdur olduğuna işaret eden Baran, "Bu konuyla ilgili bakanlıkların destek vereceklerine inanıyorum. Böylelikle haksız rekabetin de önüne geçmemiz lazım. Sektörde sahte ürünlerle ilgili ve e-ticarette yapılan satışlarda ciddi sıkıntılar var. Bu çalıştayda bunlarla ilgili yol alınacağını düşünüyorum." dedi.

Türkiye Kuyumculuk Sektörü Güven Endeksi çalışmaları sürüyor

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez de kuyumculuk sektörünün ticaretin, üretimin, tasarrufun, kültürün ve güvenin aynı potada eridiği ender alanlardan biri olduğunu belirterek, "Altın ve mücevherat sektörü, Türkiye'nin ihracat kalemleri arasında her yıl ilk 10 içinde yer alıyor, bazı yıllar 5 ila 10 milyar dolar arasında ihracat geliri üretiyor." diye konuştu.

Sönmez, Türkiye'de yastık altında 3 bin ila 5 bin ton arasında altın olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

Bu rakamın, trilyonlarca liralık bir ekonomik kaynağa işaret ettiğini belirten Sönmez, şunları kaydetti:

"Bu kaynağın bankacılık sistemine kazandırılması, altın bazlı finansman enstrümanlarıyla ekonomiye entegre edilmesi, üretim, ihracat ve yatırım süreçlerine yönlendirilmesi halinde hem cari açık üzerinde ciddi bir rahatlama sağlanacak hem de finansal sistemin derinliği artacaktır. Artık sektörler, yalnızca geleneksel üretim ve ticaretle değil, endeks, gösterge gibi güvenilir verilerden üretilmiş bilgilere dayalı, tutarlı karar ve politikalarla yönetilmektedir. Bu gerçekten hareketle 3 aylık periyotlarla yayımlanacak Türkiye Kuyumculuk Sektörü Güven Endeksi çalışmamız devam ediyor."

Çalıştayda Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hüseyin Ar da sektörün son durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.