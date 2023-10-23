Türkiye, Yeşil Ekonomi Zirvesi'nde Sürdürülebilir Tarımı Konuşacak

Dünyanın en büyük zirvelerinden biri olan ve bu yıl Afrika'nın en kalabalık ve en büyük ekonomisine sahip ülkesi Nijerya'da, 24-25 Ekim'de gerçekleştirilecek 'Yeşil Ekonomi Zirvesi'nde, Türkiye'yi Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Vekili, Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz temsil edecek. 'Sürdürülebilir Tarım' oturumda konuşacak Yılmaz, 'Nijer Eyaletinde Tarımı Yeniden Tasarlamak, Yeniden Konumlandırmak" başlıklı sunum yapacak.

Nijer Eyaleti Valiliği, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve Dünya Bankası tarafından gerçekleştirilecek 'Yeşil Ekonomi Zirvesi'nde ulusal ve uluslararası yatırım olanakları, işbirlikleri, farkındalığın ve toplumsal katılımın artırılması için atılması gereken adımlar ele alınacak. Nijer Eyaleti özelinde ve Afrika'dan başlayarak dünya genelinde başlatılması ve devam ettirilmesi için politika oluşturma ve uygulama stratejilerinin oluşturulacağı zirveye farklı bölgelerden 8 oturumda, 61 uluslararası panelistin katılacak. Zirvede Türkiye'yi ise 'Sürdürülebilir Tarım' başlığı altındaki oturumda Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Vekili, Türkiye Kent Konseyleri Birliği (TKKB) ve Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz temsil edecek.

AMAÇ: TARIMI YENİDEN TASARLAMAK

'Sürdürülebilir Tarım' başlığı altında gerçekleştirilecek oturumda, 'Yeşil Büyüyün Temiz Yaşayın' teması ile ülkemizdeki etkin çalışmalar hakkında, 'Nijer Eyaletinde Tarımı Yeniden Tasarlamak, Yeniden Konumlandırmak" başlıklı sunum yapacak Yılmaz, Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Ankara Kent Konseyi Başkanı olarak 1800 üyesiyle, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla gerçekleştirilen suya saygı buluşmalarından sürdürülebilirliğe, iklim krizinden üretici güçlendirme projelerine, turizmin geleceğinden ekolojik çözümlere kadar onlarca etkinlikle sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı saran bir farkındalık oluşturmaya çabaladıklarına vurgu yapacak. Yılmaz ayrıca konuşmasında kuraklığın esir aldığı bir dünyada, ideolojilerin de devletlerin de, bayrakların da, sınırların da bir anlamı olmayacağı mesajı verecek.

ÜNLÜ AKADEMİSYEN VE MÜHENDİSLER ZİRVEDE

Yılmaz'ın konuşmacı olarak katıldığı oturumda ayrıca Afrika ve ABD'de Bill/Melinda Gates vakfı da dahil olmak üzere birçok araştırma merkezinde baş araştırmacı olarak görev alan Prof. Babatunde Obilana, 20 yılı aşkın bir süredir yenilenebilir enerji alanında bilim adamı, akademisyen, danışman ve proje yöneticisi olarak Avrupa ve Afrika'daki kurumlarda çalışan Dr. Solomon Nwabueze Agbo, Nijerya'da kamu ve özel sektörde inşaat, otoyol tasarımı ve bina yapısal tasarımları alanında uzman Sufyan Danjuma Ibrahim ile Prof. Dr. Ing Ayodele Ajayi konuşmacı olarak yer alacak.