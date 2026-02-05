Haberler

ABD ve Umman'dan yola çıkan LNG gemileri 15 Şubat'a kadar Türkiye'ye ulaşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve Umman'dan yola çıkan Marvel Kite ve Zoe Knutsen adlı LNG gemilerinin 15 Şubat'a kadar Türkiye'de olması bekleniyor. Zoe Knutsen, 12 Şubat’ta Marmara Ereğlisi'ne, Marvel Kite ise 15 Şubat'ta yanaşacak.

ABD ve Umman'dan yola çıkan Marvel Kite ve Zoe Knutsen adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemilerinin 15 Şubat'a kadar Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerine göre, Umman'ın Sur kenti yakınlarında bulunan Qalhat LNG Terminali'nden 9 Ocak'ta yola çıkan Zoe Knutsen LNG gemisi Moritanya açıklarında seyrine devam ediyor.

ABD'nin Lake Charles LNG Terminali'nden 28 Ocak'ta yola çıkan Marvel Kite ise Bahamalar açıklarında seyrini sürdürüyor.

Fransa bandıralı Zoe Knutsen'in 12 Şubat'ta, Singapur bandıralı Marvel Kite'ın ise 15 Şubat'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması bekleniyor.

Kapasiteleri 174 bin metreküpe ulaşan gemilerden Marvel Kite 2019'da, Zoe Knutsen ise geçen yıl inşa edilmişti.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları

Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
İş görüşmesine giden kadın, yapılan teklife isyan etti: Biz ne yaşıyoruz?

İş görüşmesine giden kadın, yapılan teklife isyan etti: Biz ne yaşıyoruz?
Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber

Hayalleri suya düştü! En Nesyri'den kötü haber
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı

Bakan Işıkhan müjde gibi düzenlemeyi duyurdu! Sil baştan değişti