Türkiye'nin Yatırım Kolaylaştırma Anlaşması'na yönelik itirazını kaldırması DTÖ toplantısına damga vurdu

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 14. Bakanlar Konferansı kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin, "Yatırım Kolaylaştırma Anlaşması"na ilişkin itirazını kaldırdığını açıkladı.

Bolat, Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlenen konferanstaki konuşmasında, Türkiye'nin, söz konusu anlaşmaya mevcut haliyle taraf olmayacağını ancak süreci engellemeyeceğini belirtti.

Bakan Bolat'ın açıklaması bütün katılımcılar tarafından alkışlandı.

DTÖ'nün kuruluşundan 30 yıl sonra Afrika'da toplanmasının tarihi bir an olduğunu ifade eden Bolat, ev sahipliği için Kamerun'a teşekkür etti.

Küresel ticaret sisteminde artan jeopolitik gerilimlere dikkati çeken Bolat, DTÖ'nün yalnızca ticaret kurallarını değil, aynı zamanda küresel ekonomik düzende öngörülebilirliği ve adil erişimi sağlama işlevi gördüğünü vurguladı.

Yatırımların küresel büyüme açısından kritik rol oynayacağını belirten Bolat, "Yatırım Kolaylaştırma Anlaşması"nın mevcut metninin bugünün gerçeklerini tam yansıtmadığını ve DTÖ'nün temel hedefleriyle örtüşmediğini söyledi.

Bu nedenle Türkiye'nin anlaşmaya taraf olmayacağını ifade eden Bolat, buna karşın özellikle Afrika ülkelerinin anlaşmaya verdiği önemin farkında olduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin Afrika'daki ekonomik varlığına işaret eden Bolat, kıtayla ticaret hacminin yaklaşık 40 milyar dolara ulaştığını ve doğrudan yatırımların ise 15 milyar doların üzerine çıktığını kaydetti.

Bolat, Türkiye'nin çekincelerini korumakla birlikte anlaşmanın DTÖ bünyesine dahil edilmesine engel olmayacağını belirterek, mevcut karara yönelik itirazın kaldırıldığını açıkladı.

Türkiye'nin çok taraflı ticaret sistemine güçlü destek verdiğini vurgulayan Bolat, tüm üyelerle yapıcı şekilde çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.