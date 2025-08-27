Türkiye ve Suriye Ticaret İş Birliğini Güçlendiriyor

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şam ziyaretimiz kapsamında, Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Sayın Kuteybe Ahmed Bedevi ile bir araya geldik. 8 Aralık Devrimi'nin ardından ivme kazanan Türkiye-Suriye ilişkileri çerçevesinde; 2025 yılının ilk yedi ayında 1,9 milyar doları aşan ikili ticaret hacmimizi daha da geliştirmek, iki ülke arasındaki gümrük süreçlerini kolaylaştırmak, ikili ve transit geçişleri hızlandırmak başta olmak üzere, geniş kapsamlı başlıklarda istişarelerde bulunduk. Görüşmemizde, iki ülke arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na hazır olduğumuzu vurgulayarak; Suriye'nin kurumsal kapasitesinin artırılması, Suriye Ekonomi Bakanı Sayın El-Şa'ar'ın ülkemize gerçekleştirdiği ziyaretlerde varılan mutabakatların ve alınan iş birliği kararlarının hızlandırılması süreçlerini de ele aldık" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Suriye'nin iş birliğini güçlendirecek ortak bildiriyi imzaladıklarını vurgulayan Bolat, "Türkiye olarak, Suriye ile yatırımlar, hizmetler, kamu alımları, dijital ticaret gibi pek çok alanı kapsayacak, bölgemiz için referans niteliğinde olacak bir anlaşmayı hayata geçirmeyi arzuluyoruz. Bu doğrultuda, Sayın Kuteybe Ahmed Bedevi ile iki ülke iş birliğini güçlendirecek ortak bildiriyi imzaladık. Bu ziyaretimizin, bölgesel ticaretin gelişmesine katkı sağlamasını, Türkiye-Suriye dostluğunu daha da ileriye taşımasını ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.