Türkiye ve Suriye'den Sanayi İşbirliği Protokolü

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal Eş-Şaar ve beraberindeki heyet ile bakanlıkta bir araya geldi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal Eş-Şaar ve beraberindeki heyet ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Kacır, Türkiye'nin sosyal medya platformu NeXT hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Sayın Muhammed Nidal Eş-Şaar ve heyetini Bakanlığımızda ağırladık. Birlikte yürüteceğimiz çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirdik. Sayın Bakan ve heyetini ayrıca ASO 1'inci Organize Sanayi Bölge Başkanlığı'nda konuk ettik. Hidromek üretim tesislerini birlikte ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.

Görüşme kapsamında; iki ülke arasında 'Sanayi ve Üretken Sektörlerin Modernizasyonuna İlişkin İşbirliği Protokolü' de imza altına alındı.