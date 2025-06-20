Türkiye ve Rusya Enerji İşbirlikleri Değerlendirildi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev ile mevcut enerji projelerini ve gelecekteki işbirliklerini ele aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev ile Türkiye ve Rusya arasındaki mevcut enerji projeleri ve geleceğe yönelik yeni işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini bildirdi.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'da düzenlenen 28. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında Tsivilev ile bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde bölgesel ve küresel düzeyde yaşanan gelişmelerin enerji piyasalarına etkileri ile arz güvenliğinin taşıdığı stratejik önemi ele aldık. Ülkelerimiz arasındaki mevcut projelerin durumu ve önümüzdeki döneme ilişkin yeni iş birliği alanları da görüşmemizin ana başlıkları arasında yer aldı."

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
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