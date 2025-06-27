Türkiye ve Rusya Ekonomik İşbirliğini Güçlendiren Protokol İmzalandı

Türkiye ve Rusya Ekonomik İşbirliğini Güçlendiren Protokol İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ile Rusya arasında, Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) Protokolü Moskova'da imzalandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, protokolün iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde bir yol haritası olacağını ifade etti.

Türkiye ile Rusya arasında, Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) Protokolü imzalandı.

Türk ve Rus heyetleri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın başkanlığında Moskova'da bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari konuların ele alındığı toplantının ardından düzenlenen törende, Bolat ve Novak KEK Protokolü imzaladı.

Bolat, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu protokolün Türkiye-Rusya ticari ve ekonomik ilişkilerinde bir yol haritası olacağını söyledi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
9 kişiyi parçalara ayıran 'Twitter katili' idam edildi

9 kişiyi parçalara ayıran "Twitter katili" idam edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana'da bir garip olay! Aldatıldığını öğrenen adam, vatandaşa lokma dağıttı

Aldatıldığını öğrenen adam, vatandaşa lokma dağıttı
tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek

"Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek"
Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü

Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü
Kanserle savaşan Jessie J'den sevindiren haber: Tamamen geçti

Kanserle savaşan ünlü isimden sevindiren haber
Yüksel Yıldırım 115 yıllık kulübün logosunu değiştirdi

115 yıllık kulübün logosunu değiştirdi
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir

İki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem olabilir
Fransa'da 400 yıllık mühürlü mezar bulundu

Betonun altından çıktı! 400 yılık ve mühürlü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.