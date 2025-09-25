Türkiye ve Pakistan Arasındaki Ekonomik İlişkilerin Güçlendirilmesi İçin Toplantı

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ve beraberindeki heyeti konuk eden Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, "Pakistanlı sanayiciler ve iş insanlarıyla kalıcı ilişkiler tesis etmeye ve ekonomik ilişkilerimizin gelişmesine öncülük etmeye hazırız" dedi.

ASO, Pakistan Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ve beraberindeki heyeti konuk etti. ASO Başkanı Seyit Ardıç'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, Türkiye ile Pakistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ile yatırım fırsatları değerlendirildi. Ardıç, Türkiye ile Pakistan'ın köklü dostluğuna dikkat çekerek, "Türkiye ile Pakistan, ortak tarihimiz, kültürümüz ve kardeşlik bağlarımız sayesinde her dönemde dayanışma içinde olmuş iki dost ve kardeş ülkedir. Bu köklü dostluk, yalnızca diplomatik alanla sınırlı kalmamış; ekonomi, ticaret ve sanayi gibi alanlarda da bizlere güçlü bir iş birliği zemini sunmuştur" diye konuştu.

Pakistan'ın 240 milyonu aşan genç ve dinamik nüfusu, stratejik konumu ve üretim gücünün Türk iş dünyası açısından büyük fırsatlar sunduğunu ifade eden Ardıç, "Ankara Sanayi Odası olarak Pakistanlı sanayiciler ve iş insanlarıyla kalıcı ilişkiler tesis etmeye ve ekonomik ilişkilerimizin gelişmesine öncülük etmeye hazırız" dedi.

Büyükelçisi Cüneyd, ASO üyelerini Pakistan'daki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye davet ederek, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda ASO Başkan Yardımcıları Mete Çağlayan, Ercan Ata, Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Osmanbeyoğlu, Burcu Özbozkurt, Ertuğrul Onat, ASO Meclis üyeleri Ertuğrul Ergün, Nuray Başar, Oğuz Yılmaz, ASO Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmet Dinçer, Ticaret Bakanlığı bürokratları ve Pakistan Özel Yatırım Kolaylaştırma Kurulu yetkileri yer aldı. - ANKARA