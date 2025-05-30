Türkiye ve Nijer Arasında Enerji İş Birliği Görüşmeleri

Türkiye ve Nijer Arasında Enerji İş Birliği Görüşmeleri
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nijer Petrol Bakanı Sahabi Oumarou ile petrol arama ve üretimi üzerine iş birliği imkanlarını ele aldı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nijer Petrol Bakanı Sahabi Oumarou ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nijer Petrol Bakanı Sayın Sahabi Oumarou ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık. Madencilikte süregelen iş birliğimizin ardından petrol arama ve üretimi üzerine teknoloji ve bilgi transferine dayalı yeni iş birliği imkanlarını kapsamlı biçimde ele aldık. Karşılıklı fayda ve sürdürülebilirlik ilkesiyle şekillenen ortak çalışmalarımızı daha da derinleştirerek iki ülke arasında uzun vadeli stratejik bir enerji ortaklığı kurmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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