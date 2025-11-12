Türkiye ve Mısır Ticaret Hedefini 15 Milyar Dolar Olarak Belirledi

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye- Mısır Yuvarlak Masa Toplantısı'nda iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımları artırmak istediklerini belirterek, "Biz sizin için Afrika'ya açılan kapıyız. Aynı zamanda Türkiye de büyük bir ülkedir ve önemli bir ülkedir. Bundan dolayı da kendisinin de çok büyük imkanları var" dedi.

TOBB'da Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve beraberindeki heyetin katılımıyla Türkiye-Mısır Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Bakan Abdulati, Mısır hükümetinin ticari ilişkilerde Türk iş adamları için kolaylık sağlanmasına özen gösterdiğini belirterek, ikili ilişkileri artırıp Türkiye-Mısır arasındaki ticaret ve yatırımları artırmak istediklerini kaydetti. Türkiye ve Mısır cumhurbaşkanlarının ikili ticari hacmini 15 milyar dolara çıkarmak istediklerini belirten Abdulati, "Sizlerin de bildiğiniz üzere 2024 yılında rakamları 8,8 milyar dolara, daha önceki yıla göre yüzde 11 artış gösterdi. Fakat bu rakam da bizim için istenilen düzeye varmış değildir" dedi.

İki ülkenin hem ticarette hem de lojistikte birbirlerine ihtiyacı olduğunu aktaran Abdulati, "Biz sizin için Afrika'ya açılan kapıyız. Mısır'da büyük bir piyasamız olduğu gibi Afrika'da da aynı zamanda serbest ticaret anlaşmalarımız var, Arap ülkeleriyle, Afrika kıtasıyla. Aynı zamanda Türkiye de büyük bir ülkedir ve önemli bir ülkedir. Bundan dolayı da kendisinin de çok büyük imkanları var" diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise iki dost ülke olan Türkiye ile Mısır'ın ortak kültürel ve tarihi bağları olduğunu belirterek, ikili ve bölgesel düzeyde sanayi, ticaret, enerji, turizm ve inşaat sektörlerinde ciddi işbirliği fırsatları olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, iki ülke cumhurbaşkanlarının karşılıklı ziyaretleriyle oluşan pozitif ortamın işbirliğinin genişletilmesi ve derinleştirilmesi adına mutluluk verdiğini dile getirerek, "İlişkilerimizin zor dönemlerinde dahi iş dünyası temsilcileri olarak biz her zaman siyaset ile ekonomiyi ayrı tuttuk. İlişkilerin geliştirilmesi yönünde büyükelçilerimizin karşılıklı olarak çok büyük katkısı oldu" ifadelerini kullandı.

Göreve yeni başlayan büyükelçi ile de yakın zamanda bir araya geldiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "İlişkilerin geliştirilmesi için kapsamlı çalışmalar yapabileceğimize inanıyorum. Aslında bu toplantı da, sayın büyükelçinin ilişkilerin daha da geliştirilmesine katkı sağlama niyeti ve çabalarının bir yansımasıdır. Biz de iş dünyası olarak temaslarımızı ara vermeden sürdürdük" açıklamasında bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Türk firmalarının Mısır'da 3 milyar dolar civarında yatırımları olduğunu vurgulayarak, "40'ı büyük ölçekli olmak üzere 200 firmamız Mısır'da üretim yapıyor, istihdam sağlıyor, ihracat gerçekleştiriyor. Bu firmaların bir kısmının temsilcileri de aramızda. Mısır'ın en önemli tekstil ihracatçıları arasında Türk firmalarının olmasından gurur duyuyoruz. Firmalarımız 100 bin civarında Mısır vatandaşını istihdam ediyor. Yeni yatırımlar da gündemde. Türkiye ile Mısır arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması bulunuyor" diye konuştu.

"Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidinden 45'inin Türk firması olmasından gurur duyuyoruz"

Mısır'ın Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ortağı olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin de Mısır'ın en büyük ihracat pazarlarından olduğuna işaret ederek, "Ticaretimiz için devlet başkanlarımızın belirlediği orta vadede 15 milyar dolar ticaret hedefini destekliyoruz. Bunun gerçekçi bir hedef olduğuna inanıyoruz. Müteahhitlik alanında ciddi fırsatlar olduğuna inanıyoruz. Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidinden 45'inin Türk firması olmasından gurur duyuyoruz. Başta demiryolları olmak üzere ulaşım alanında hız kazanan alt yapı projelerinde Türk firmaları olarak yer almak isteriz. Mısırlı firmalarla Afrika ve Suriye başta olmak üzere Ortadoğu'da ve üçüncü ülkelerde işbirliği fırsatlarımızın olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA