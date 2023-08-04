Türkiye ve KKTC arasındaki enflasyon farkı dağlar kadar

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki enflasyon farkı akıllarda soru işareti bıraktı. Her iki ülkenin de aynı para birimini kullanması ve adada kullanılan birçok ürünün Türkiye'den gönderilmesine rağmen, KKTC'de yıllık enflasyon yüzde 72,81, Türkiye'de ise yüzde 47,83 oldu.

Türkiye'de açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığı eleştirileri sürerken, temmuzda TÜİK ile KKTC İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamları arasındaki makas da dikkat çekti.

KKTC'DE YILLIK ENFLASYON YÜZDE 72,81

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstatistik Kurumu, enflasyon rakamlarını açıkladı. Yavru Vatan'da temmuz ayı enflasyonu yüzde 9,90 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde yüzde 72,81'e çıktı.

TÜRKİYE'DE YILLIK ENFLASYON YÜZDE 47,83

Türkiye'de ise enflasyon temmuzda yüzde 9,49 artarak yıllık bazda yüzde 47,83'e yükseldi. İki ülke arasındaki enflasyon farkı dikkat çekti.

AKILLARDA SORU İŞARETİ BIRAKTI

Para birimi olarak Türk lirası kullanan ve piyasada kullanılan pek çok ürünü Türkiye'den temin eden KKTC'de enflasyonun Türkiye'den bu kadar fazla olması akıllarda soru işareti bıraktı.