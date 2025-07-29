Türkiye ve Kazakistan Ulaştırma İşbirliğini Güçlendiriyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kazakistan Ulaştırma Bakanı Nurlan Sauranbayev ile bir araya gelerek ulaştırma ve altyapı alanında işbirliğini güçlendirecek görüşmeler gerçekleştirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kazakistan Ulaştırma Bakanı Nurlan Sauranbayev ile bir araya geldiklerini bildirdi.
Uraloğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:
"Kardeş ülke Kazakistan Ulaştırma Bakanı Sayın Nurlan Sauranbayev ile bir araya geldik. Ulaştırma ve altyapı alanında işbirliğimizi güçlendirecek verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye-Kazakistan dostluğu ve kardeşliği, ulaştırma alanındaki projelerle daha da pekişecek."
Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi