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Bakan Bayraktar, Iraklı yetkililerle enerji işbirliği imkanlarını görüştü

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Irak arasında petrol, doğal gaz ve elektrik alanlarında yeni işbirliği imkanlarının ele alındığını, Kalkınma Yolu Projesi'nin stratejik bir enerji koridoru olarak değerlendirildiğini bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Irak arasında enerji alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik temaslarda petrol, doğal gaz ve elektrik alanlarında yeni işbirliği imkanlarının ele alındığını bildirdi.

Bayraktar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı M. Hussein Bahr Al-Uloom, Irak Petrol Bakan Yardımcısı Naser Azez Jabbar ve Irak'ın Ankara Büyükelçisi Majid Al-Lachmawi'yi Bakanlıkta kabul ettiklerini belirtti.

Görüşmede, başta Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı olmak üzere petrol, doğal gaz ve elektrik alanlarında geliştirilebilecek yeni ve kapsamlı işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini aktaran Bayraktar, Türkiye ile Irak arasındaki enerji işbirliğinin bölgesel enerji güvenliği açısından stratejik önem taşıdığına işaret etti.

Bayraktar, Türkiye'nin Kalkınma Yolu Projesi'ni yalnızca bir ulaştırma koridoru olarak değil, aynı zamanda bölgenin enerji arz güvenliğini güçlendirecek ve enerji ticaretine katkı sağlayacak stratejik bir enerji koridoru olarak değerlendirdiğini belirterek, "Türkiye olarak Kalkınma Yolu'nu yalnızca bir ulaştırma koridoru değil, bölgemizin enerji arz güvenliğini güçlendirecek ve enerji ticaretine katkı sağlayacak stratejik bir enerji yolu olarak tanımlıyoruz." ifadesini kullandı.

Bayraktar, bu vizyon doğrultusunda yeni Irak hükümetiyle yakın işbirliği içerisinde hareket ederek mevcut altyapının daha etkin kullanılması ve yeni bağlantılarla desteklenmesini esas aldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Gökçe Topbaş
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