Türkiye ve İngiltere Arasında İslami Finans İşbirliği Protokolü İmzalandı

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Birleşik Krallık İhracatın Finansmanı Kuruluşu (UK Export Finance) arasında mutabakat zaptı (MoU) imzalandı.

TKBB, İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu ve Birleşik Krallık İhracatın Finansmanı Kuruluşu (UK Export Finance) tarafından düzenlenen İslami Finans Zirvesi kapsamında, Türkiye ve İngiltere arasında dış ticaret ve ihracat finansmanını güçlendirmek, aktif diyalog ve etkileşimi sürdürmek amacıyla işbirliği protokolü yapıldı.

İmzalanan MoU kapsamında, katılım finans sektöründe karşılıklı teknik destek sağlanması, paydaşlar arasında işbirliği fırsatlarının teşvik edilmesi amacıyla iletişimin sürdürülmesi ve ortak projelere katılım sağlanması hedefleniyor.

Zirve kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan TKBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, TKBB ile İngiltere'deki paydaşlarıyla İslami finans konusunda karşılıklı görüş alışverişleri yaptıklarını ve bunun iki ülke için de faydalı olacağına inandıklarını söyledi.

Yurt içi ve yurt dışında bu tür faaliyetlere devam edeceklerini belirten Akben, "Türkiye'de katılım finans sektörünün bankacılıktaki payı yüzde 8 seviyesinde. İlk olarak, bu oranın yüzde 15 seviyesine gelmesini hedefliyoruz." dedi.

Akben, Londra'nın finans merkezi olduğuna dikkati çekerek, "İstanbul'da bir finans merkezi kuruldu, onun çalışmaları da tamamlandı. Şimdi burada karşılıklı iş birliğini önemsiyoruz. MoU'nun, iki ülke arasında ticaretin ve ihracatın finansmanı, eğitim, uluslararası düzeydeki standartlara uyum gibi konularda derinleşme sağlayacağına inanıyoruz. İslami finansın da bu anlamda Türkiye'de daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Dünyada şu anda İslami finansın payının yüzde 1 ile oldukça düşük seviyede olduğunu anımsatan Akben, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu payın da önemli bir şekilde artması lazım. Bunun için de tabii öncelikle bizim gibi İslam ülkelerinde çok daha büyük bir pasta var. Bunun da altyapısının uluslararası düzeydeki standartlarının sağlanması, içeridekilerin dışarıda bilinirliğinin artırılması gerekiyor. Dünyada ticaret savaşlarında olduğunu düşündüğümüzde, bu tür işbirliklerinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz."