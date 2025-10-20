Türkiye ve Çin Arasındaki Ekonomik İlişkiler Güçleniyor

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Ziyarette Çin Ticaret Elçiliği Müsteşarı Li Bin ile bir araya gelen Atasoy, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu. Atasoy, Türkiye ile Çin arasında mevcut ekonomik bağların daha da ileri taşınması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Görüşmede, sanayi, teknoloji, enerji ve lojistik alanlarında ortak yatırım fırsatları değerlendirilirken, karşılıklı ticaret hacminin artırılması yönünde mutabakata varıldı. Atasoy, Çinli yatırımcı ve girişimcileri ULUSKON çatısı altında Türkiye'de yatırım yapmaya davet ederken, Çin tarafı da bu iş birliğinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği tarafından önümüzdeki dönemde düzenlenecek özel bir program kapsamında, ULUSKON heyetinin Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor. Söz konusu ziyaretin, Türk ve Çinli iş insanları arasında somut iş birliklerine zemin hazırlaması hedefleniyor.