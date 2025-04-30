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Türkiye ve Birleşik Krallık Savunma Sanayii İşbirliğinde Yeni Dönem

Türkiye ve Birleşik Krallık Savunma Sanayii İşbirliğinde Yeni Dönem
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Türkiye-Birleşik Krallık Savunma Sanayii Konseyi (TUDIC) Şartnamesi, iki ülkenin savunma alanında işbirliğini kurumsallaştırmak üzere imzalandı. Toplantıya katılan yetkililer, stratejik ortaklığın güçlendirileceğini belirtti.

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında savunma sanayii alanındaki işbirliğini kurumsallaştıran Türkiye-Birleşik Krallık Savunma Sanayii Konseyi (TUDIC) Şartnamesi karşılıklı olarak imzalandı.

Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamada, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve Birleşik Krallık Savunma Tedariki ve Endüstri Bakanı Maria Eagle'ın, TUDIC toplantısı kapsamında Londra'da bir araya geldiği aktarıldı.

Açıklamada, toplantının değişen küresel güvenlik ortamı ve ortak tehditlere karşı işbirliğini derinleştirme iradesiyle gerçekleştiği ve iki ülke arasındaki savunma sanayii ilişkilerini daha ileri taşımak adına güçlü bir irade ortaya konulduğu belirtildi.

Maria Eagle'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantı çerçevesinde, Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Endüstri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı arasında savunma sanayii alanındaki işbirliğini kurumsallaştıran TUDIC Şartnamesi karşılıklı olarak imzalandığı da bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türk ve İngiliz savunma sanayii şirketlerinin de katılımıyla gerçekleşen bu önemli buluşmayı, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında stratejik savunma sanayii ortaklığının daha da güçlenmesine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak görüyoruz."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
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