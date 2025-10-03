Türkiye ve BAE Arasında Swap Anlaşması: Dijital Bankacılığa Olumlu Etki

Uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında imzalanan swap anlaşmasının, Türkiye'de dijital bankacılığın gelişimi ve Körfez sermayesinin Türkiye'ye gelmesi açısından olumlu bir adım olduğunu ifade etti.

TCMB ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası, finansal işbirliğini artırmak, ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla 3 anlaşma imzaladı.

Anlaşmalardan biri, Türk lirası-BAE dirhemi ikili para takası (swap) anlaşması oldu. Swap anlaşmasının nominal tutarı karşılıklı olarak 198 milyar lira ve 18 milyar dirhem olarak belirlendi.

İki banka arasında biri sınır ötesi işlemlerde yerel para birimlerinin kullanımını teşvik etmeye yönelik, diğeri ödeme ve mesajlaşma sistemlerinin birbirine bağlanmasının amaçlandığı iki mutabakat zaptı imza altına alındı.

Bu anlaşmalarla, finansal ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve ikili ticaretin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Pariterium Danışmanlık şirketinin kurucusu Dr. İsmet Demirkol, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Swap anlaşmasının en önemli katkısı, Türkiye'nin dijital bankacılığının yeni dünya düzenine uyumu ve entegrasyonunun gelişmesi alanında olacaktır." dedi.

Yeni dünya düzeninin daha fazla dijitalleşmeye kaydığını, dolayısıyla bu swap anlaşmasının dijital teknoloji yatırımları, dijital teknoloji ve bankacılık teknolojisinin gelişmesine büyük katkı sağlayacağını belirten Demirkol, bundan sonra yapılacak swap anlaşmalarının, dijital teknolojinin yanı sıra yeşil enerji, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve hidrojen enerjisiyle ilgili yatırımları da olumlu etkileyebileceğini dile getirdi.

Demirkol, bu tarz swap anlaşmalarının, Türkiye'nin dışa bağımlılığının azalmasını ve cari fazla vermesini sağlayabileceğini ifade etti.

"Swap anlaşması TCMB'nin brüt rezervleri açısından olumlu bir gelişme"

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz da swap anlaşmalarının ülkelerin ilişkilerini güçlendirdiğini, ikili ticaret anlamında da ilerleme kaydetmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Swap anlaşmalarının TCMB'nin döviz rezervlerini güçlendirici adımlar olduğunu dile getiren Eryılmaz, son swap anlaşmasının da TCMB'nin brüt rezervleri açısından olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki ticarete değinen Eryılmaz, şunları kaydetti:

"Birleşik Arap Emirlikleri ile bizim ciddi bir ticaretimiz var. Bu anlaşma, diğer Körfez ülkelerinden daha fazla sermaye gelmesi açısından olumlu bir adım. Bu anlaşma, hem ticaret açısından hem de sermaye girişi açısında olumlu bir gelişme."