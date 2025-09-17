Türkiye Varlık Fonu, VakıfBank'ın Hisselerini Uluslararası Yatırımcılarla Buluşturdu

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) elinde bulundurduğu yüzde 74,80 oranındaki VakıfBank paylarının yüzde 1,53'üne karşılık gelen 152 milyon TL nominal değerli kısmı, başarılı bir şekilde gerçekleştirilen hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle uluslararası kurumsal yatırımcılarla buluştu. İşlem, pay başına 27,07 TL fiyatla, toplamda 4 milyar 114 milyon TL büyüklüğe ulaştı. İşlemin ardından, TVF'nin VakıfBank'taki güncel doğrudan payı yüzde 73,26 seviyesinde gerçekleşti. Fon, VakıfBank'taki ana pay sahipliği konumunu korumaya devam ediyor. Bu gelişme, Türkiye sermaye piyasalarının derinleşmesine ve Borsa İstanbul'da likiditenin artmasına katkı sağlarken, aynı zamanda halka açıklık oranını da yükseltti. İşlem, yalnızca bir finansal adım olmanın ötesinde, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye ve Türk bankacılık sektörüne duyduğu güvenin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. VakıfBank'ın güçlü mali yapısı ve kurumsal yönetim anlayışı, yatırımcı güvenini pekiştiren başlıca unsurlar arasında öne çıkarken, Yurt dışı kurumsal yatırımcılardan gelen yoğun ilgi, hem bankacılık sektörünün dinamizmini hem de Türkiye ekonomisinin sağlam temellere dayalı büyüme potansiyeline olan inancı ortaya koydu. Satış işlemi Borsa İstanbul'a doğrudan uzun vadeli yabancı yatırım getirmiş oldu. İşlemin Vakıfbank hisse likiditesini yükseltmesinin yanı sıra Türkiye bankacılık sektörüne yabancı kurumsal yatırımcı ilgisini de arttırması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi