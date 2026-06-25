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Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan "Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı'na" katıldı

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Ticaret Bakanlığı, Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşa sürecine uluslararası işbirliğiyle katkı sunmaya devam edeceğini açıkladı. Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Polonya'daki Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı'na katıldı.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin Ukrayna'nın yeniden inşa sürecine yönelik uluslararası işbirliğini desteklemeye, kamu ve özel sektörün sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübeyle sürece katkı sunmaya devam edeceğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın, Polonya'nın Gdansk şehrinde Polonya ve Ukrayna ortak ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı'na (URC 2026) iştirak ettiği ifade edildi.

Konferansın Ukrayna'nın yeniden yapılanmasına yönelik uluslararası desteğin güçlendirilmesi ve yatırım imkanlarının teşvik edilmesi amacıyla düzenlendiği vurgulanan paylaşımda, bu kapsamda Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşa sürecinin finansmanı ve koordinasyonu, uluslararası işbirliği, yatırım fırsatları ile sürdürülebilir kalkınmaya yönelik konuların ele alındığının altı çizildi.

Paylaşımda, farklı ülkelerden hükümet temsilcileri, uluslararası kuruluşlar, uluslararası finans kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katılım sağladığı konferansta yeniden yapılanma sürecine ilişkin güncel gelişmeler ve işbirliği imkanlarının kapsamlı şekilde değerlendirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, Ukrayna'nın yeniden inşa sürecine yönelik uluslararası işbirliğini desteklemeye, kamu ve özel sektörümüzün sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübeyle bu sürece katkı sunmaya devam edecektir."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
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