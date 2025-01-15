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Türkiye Turizm Tedarik Buluşması Antalya'da Gerçekleşti

Türkiye Turizm Tedarik Buluşması Antalya'da Gerçekleşti
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Turizm Profesyonel Oluşum Platformu tarafından Antalya'da düzenlenen etkinlikte, sektör paydaşları yeni ekipmanları ve trendleri sergiledi. ATSO Başkanı Hacısüleyman, Antalya'nın dünya turizminde marka olduğunu vurguladı ve bu yıl 20 milyon misafir beklediklerini açıkladı.

Turizm Profesyonel Oluşum Platformu tarafından Antalya'da düzenlenen "Türkiye Turizm Tedarik Buluşması"nda sektör paydaşları bir araya geldi.

Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen buluşmada, turizm tesislerinde kullanılan ekipmanlar ve yeni trendler sergilendi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Antalya'nın dünya turizminde bir marka haline geldiğini söyledi.

Kentin geçen yıl 17 milyondan fazla misafiri ağırladığını dile getiren Hacısüleyman, bu yıl için beklentinin 20 milyon civarında olduğunu aktardı.

Sektörün tüm paydaşlarının birlikte hareket ettiği takdirde daha fazla başarı hikayeleri yazabileceğini ifade eden Hacısüleyman, Antalya'nın ülke ekonomisine katkısının her geçen yıl artacağını belirtti.

Turizm Profesyonel Oluşum Platformu Başkanı Bülent Bilgiç de Türkiye ve Antalya ekonomisine katkıda bulunan turizm tedarikçilerin, sektör temsilcilerinin buluşmada bir araya geldiğini söyledi.

Etkinliğe yabancıların da aralarında bulunduğu 3 bin katılımcı beklediklerini belirten Bilgiç, sektör paydaşlarının yeni trendleri buluşmada keşfetme imkanı bulduklarını ifade etti.

"Antalya dünyada en çok seyahat edilen 4. kent"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Onur Kacar da turizm sektörünün seyahat ve eğlencenin ötesinde ekonominin lokomotifi olduğunu vurguladı.

Turizmin aynı zamanda toplumları birbirine bağlayan kültürel etkileşimin köprüsü, sosyal gelişmenin de önemli bir katalizörü olduğunu belirten Kacar, sektörün potansiyelinin ortaya çıkarılabilmesi için tüm paydaşların etkili şekilde bir araya gelmesi gerektiğini dile getirdi.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş ise Antalya'nın dünyada en çok seyahat edilen 4. kent olduğunu söyledi. Yapılan her fuarın kentin dünyaya açılan kapısı olduğunu ifade eden Taş, "Fuarlar ekonominin temel taşı. Antalya da ekonomisi büyük iller sıralamasında 6. sırada, bunda turizmin payı büyük." diye konuştu.

Etkinlik, 18 Ocak'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi
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