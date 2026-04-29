Türkiye tekstilde ilk çeyrekte 2,2 milyar dolarlık ihracat yaptı

Türk tekstil sektörü, yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 235 milyon 437 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, tekstil ve ham maddeleri sektörü, ocak-mart döneminde 181 ülke ve serbest bölgeye ihracat yaptı.

Sektör, bu dönemde 600 bin 430 ton ürün karşılığında 2 milyar 235 milyon 437 bin dolar gelir elde etti. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, değerde yüzde 8, miktarda ise yüzde 10 azaldı.

En fazla gelir, 1 milyar 376 milyon 515 bin dolarla kumaş ihracatından elde edildi. Bu ürünü 570 milyon 371 bin dolarla iplik ve 288 milyon 561 bin dolarla elyaf izledi.

Avrupa Birliği zirvede

Ülke grupları bazında en fazla ihracat, yüzde 39 pay ve 872 milyon 880 bin dolarla Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı. Afrika ülkeleri 343 milyon 517 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Geçen yılın ocak-mart döneminde Amerika ülkelerine yapılan 160 milyon 237 bin dolarlık ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 17,2 artarak 187 milyon 861 bin dolara yükseldi.

Ülke bazında ise 187 milyon 8 bin dolarla İtalya ilk sırada yer alırken yüzde 20 artışla 144 milyon 133 bin dolara ulaşan İngiltere ikinci, yüzde 4 artışla 143 milyon 390 bin dolara ulaşan İspanya üçüncü oldu.

Yaklaşık yüzde 20 paya sahip olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ise bu dönemde 447 milyon 858 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Küresel ekonomi yavaşladı

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mete Akcan, AA muhabirine, ihracattaki daralmanın küresel ölçekte yaşanan ekonomik yavaşlamanın bir yansıması olduğunu belirtti.

Akcan, bu gerilemenin yalnızca rakamsal bir düşüş olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu gerileme, küresel ekonomideki yavaşlama, artan üretim maliyetleri ve daralan kar marjlarının doğrudan bir sonucudur. Özellikle işçilik maliyetlerindeki artış, sanayicimizin rekabet gücünü ciddi şekilde zorlamaktadır. Bununla birlikte en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği'nde yaşanan ekonomik durgunluk, talepte belirgin bir yavaşlamaya neden olmuş ve siparişler beklentilerin altında kalmıştır. İhracatçımız bugün bir yandan maliyet baskısıyla mücadele ederken diğer yandan küresel pazardaki konumunu korumaya çalışmaktadır. Bu süreci sağlıklı şekilde aşabilmek için yüksek katma değerli üretime yönelmek ve sürdürülebilirlik yatırımlarını hızlandırmak artık bir tercih değil, zorunluluktur."

Dijital ve çevreci dönüşüm vurgusu

Sektörde dönüşümün kaçınılmaz olduğuna dikkati çeken Mete Akcan, dijital ve çevreci üretim yapısına geçişin önemine işaret etti.

Akcan, "Tekstil sektöründeki durağanlığı aşmanın yolu, geleneksel üretim modellerinden dijital ve çevreci üretime geçişten geçmektedir. Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi uygulamalarını engel değil, rekabet gücünü artıracak bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz." dedi.

Sektörel hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akcan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Pazar stratejilerimizde mevcut güçlü pazarlardaki konumumuzu korurken, teknik tekstil ve inovatif ürünlerle Amerika ve Uzak Doğu gibi yüksek potansiyelli pazarlarda etkinliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Maliyet odaklı rekabetten, değer ve teknoloji odaklı büyüme modeline geçişle bölgemiz küresel tekstilde daha güçlü bir konuma ulaşacaktır. 2026 yılı sonuna kadar tekstil ihracatındaki daralma eğilimini tersine çevirerek sürdürülebilir büyüme ivmesi yakalamayı hedefliyoruz."