Türkiye-Suudi Arabistan Ticaret Potansiyelleri Ele Alındı

11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025 kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu'nda, iki ülke arasındaki ticaretin artırılmasına yönelik yeni potansiyeller ve iş birliği fırsatları masaya yatırıldı. Forum, stratejik sektörlerdeki ortak yatırım fırsatları ve küresel helal pazarındaki rekabet gücünü artırma konularına odaklandı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo kapsamında düzenlenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu'nda, iki ülke arasında ticareti artıracak sektörler ve öneriler masaya yatırıldı.

Türk ve Suudi iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin katıldığı forum, iki ülke arasındaki ticaret hacmini büyütecek yeni iş alanları, sektörel fırsatlar ve yatırım potansiyellerine odaklandı.

Foruma, DEİK Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Haşim Süngü, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ve Suudi Arabistan- Türkiye İş Konseyi Başkanı Sami Al-Osaimi başta olmak üzere, iki ülkeden çok sayıda iş insanı ve yatırımcı katıldı.

Toplantıda, stratejik sektörlerde ortak yatırım fırsatları, ticaret hacmini artıracak yeni adımlar ve uzun vadeli ekonomik işbirliği modelleri değerlendirildi. Ayrıca küresel helal pazarındaki büyüme ve iki ülkenin bu pazardaki ortak rekabet gücü forumun öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Konuşmacılar, Türkiye-Suudi Arabistan ekonomik ilişkilerinin son dönemde güçlü bir ivme kazandığını vurgulayarak karşılıklı yatırımların artmasıyla iki ülke ticaret hacminde 2026 ve sonrasında önemli bir sıçrama beklediklerini ifade etti.

Forum kapsamında düzenlenen ikili iş görüşmeleri (B2B) ise Türk ve Suudi şirketlerin yeni ortaklıklar geliştirmesi ve somut proje fırsatlarını masaya yatırması için önemli bir zemin sundu.

Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu, 11. Dünya Helal Zirvesi'nin uluslararası ticarette oluşturduğu etkileşimi güçlendirirken iki ülke arasında uzun vadeli ekonomik iş birliklerinin kapısını da araladı.

Öte yandan etkinliğe katılan Suudi heyeti, iki ülke arasında ticareti artıracak sunumlar yaptı. İnşaat ve taahhüt, altyapı, yapı malzemeleri, gayrimenkul, tekstil, sağlık ve medikal, hukuk ve danışmanlık, mobilya, bilgi teknolojileri, lojistik, tarım ve gıda, fuar ve organizasyonla birlikte savunma ve güvenlik başta olmak üzere, çok sayıda sektör özelinde yeni ticari anlaşmalar için potansiyeller ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) işbirliğinde ve Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi
