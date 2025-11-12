Türkiye, Singapore FinTech Festival 2025'e Katılıyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "Singapore FinTech Festival'e katılım, Türkiye'nin yatırım ve finans politikalarındaki yenilikçi vizyonunun, uluslararası işbirliği ve teknoloji odaklı büyüme anlayışıyla bütünleştiğini bir kez daha ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ofis, 12-14 Kasım'da gerçekleştirilecek Singapore FinTech Festival 2025'te Türkiye'nin finansal teknolojiler (FinTek) ekosistemini temsil edecek.

Singapore EXPO Convention and Exhibition Centre'da düzenlenecek etkinlikte Ofis, "Invest in Türkiye-Fintech Zone" pavilyonuyla Türk FinTek girişimlerinin yenilikçi gücünü tek çatı altında buluşturarak Türkiye'nin dijital finans vizyonunu uluslararası yatırımcılara ve teknoloji liderlerine tanıtacak.

Etkinlikte kamu kurumlarının yanı sıra teknoloji şirketleri ve girişim sermayesi fonlarının yöneticileri de yer alacak. Bu yıl üst üste üçüncü kez festivale katılım sağlayan Ofis, etkinlikte Türkiye'nin bu alandaki küresel görünürlüğünü artırarak Asya pazarlarında güçlenen stratejik varlığını pekiştirmeyi hedefliyor.

Pavilyonda yer alacak teknoloji şirketleri arasında Insider, ColendiBank, Colendi, Mars Neo, Paywall, Treasy, Enqura, Bull Technology ve Rally bulunuyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"Finansın bağlantı noktası olan Türkiye, son yıllarda finansal teknolojilere yapılan yatırımlar açısından dikkat çekici bir artış kaydetti. Son 5 yılda FinTek girişimleri, toplam 205 yatırım turunda 590 milyon dolar tutarında yatırım aldı. Bu başarının arkasındaki en önemli itici güçlerden biri, Türkiye'nin genç, teknolojiye hızla uyum sağlayan ve yeni nesil ödeme ile bankacılık teknolojilerini kolaylıkla benimseyen nüfusu. Ayrıca, düzenleyici çerçevenin son yıllarda çok daha destekleyici bir hale gelmesi, yatırımcılara yeniliklerin güvenli bir şekilde ölçeklenebileceğine dair güven veriyor. Singapore FinTech Festival'e katılım, Türkiye'nin yatırım ve finans politikalarındaki yenilikçi vizyonunun, uluslararası işbirliği ve teknoloji odaklı büyüme anlayışıyla bütünleştiğini bir kez daha ortaya koyuyor."