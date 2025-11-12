Haberler

Türkiye, Singapore FinTech Festival 2025'e Katılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, 12-14 Kasım'da düzenlenecek Singapore FinTech Festival 2025'te Türkiye'nin finansal teknolojiler ekosistemini temsil edecek. Ofis, 'Invest in Türkiye-Fintech Zone' pavilyonuyla Türk FinTek girişimlerinin yenilikçi gücünü tanıtacak.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "Singapore FinTech Festival'e katılım, Türkiye'nin yatırım ve finans politikalarındaki yenilikçi vizyonunun, uluslararası işbirliği ve teknoloji odaklı büyüme anlayışıyla bütünleştiğini bir kez daha ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ofis, 12-14 Kasım'da gerçekleştirilecek Singapore FinTech Festival 2025'te Türkiye'nin finansal teknolojiler (FinTek) ekosistemini temsil edecek.

Singapore EXPO Convention and Exhibition Centre'da düzenlenecek etkinlikte Ofis, "Invest in Türkiye-Fintech Zone" pavilyonuyla Türk FinTek girişimlerinin yenilikçi gücünü tek çatı altında buluşturarak Türkiye'nin dijital finans vizyonunu uluslararası yatırımcılara ve teknoloji liderlerine tanıtacak.

Etkinlikte kamu kurumlarının yanı sıra teknoloji şirketleri ve girişim sermayesi fonlarının yöneticileri de yer alacak. Bu yıl üst üste üçüncü kez festivale katılım sağlayan Ofis, etkinlikte Türkiye'nin bu alandaki küresel görünürlüğünü artırarak Asya pazarlarında güçlenen stratejik varlığını pekiştirmeyi hedefliyor.

Pavilyonda yer alacak teknoloji şirketleri arasında Insider, ColendiBank, Colendi, Mars Neo, Paywall, Treasy, Enqura, Bull Technology ve Rally bulunuyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"Finansın bağlantı noktası olan Türkiye, son yıllarda finansal teknolojilere yapılan yatırımlar açısından dikkat çekici bir artış kaydetti. Son 5 yılda FinTek girişimleri, toplam 205 yatırım turunda 590 milyon dolar tutarında yatırım aldı. Bu başarının arkasındaki en önemli itici güçlerden biri, Türkiye'nin genç, teknolojiye hızla uyum sağlayan ve yeni nesil ödeme ile bankacılık teknolojilerini kolaylıkla benimseyen nüfusu. Ayrıca, düzenleyici çerçevenin son yıllarda çok daha destekleyici bir hale gelmesi, yatırımcılara yeniliklerin güvenli bir şekilde ölçeklenebileceğine dair güven veriyor. Singapore FinTech Festival'e katılım, Türkiye'nin yatırım ve finans politikalarındaki yenilikçi vizyonunun, uluslararası işbirliği ve teknoloji odaklı büyüme anlayışıyla bütünleştiğini bir kez daha ortaya koyuyor."

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit düştü! İşte isimleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi

Taksiciye hayatının şoku! Kadın yolcunun yaptıkları 'pes' dedirtti
Saygı duruşu sırasında telefonla konuşup volta atan öğrenci gözaltına alındı

Skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Sünnet düğününde dehşet: Park yeri bulamayan engelli adam dehşet saçtı

Park yeri bulamadı,16 yaşındaki çocuğu öldürdü
Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi

Taksiciye hayatının şoku! Kadın yolcunun yaptıkları 'pes' dedirtti
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
İBB iddianamesinde çarpıcı detay! CHP'nin başkan adaylarını İmamoğlu ile birlikte o isim belirlemiş

CHP'nin başkan adaylarını İmamoğlu ile birlikte o isim belirlemiş
Cezaevinden serbest bırakılan Ahmet Özer'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür

Cezaevi çıkışındaki ilk açıklamasında Bahçeli'ye teşekkür etti
Yaptığı savunma yetmedi! Bu görüntüler için karar verildi

Yaptığı savunma yetmedi! Bu görüntüler için karar verildi
Aman dikkat! 500 bin konut projesine başvurmak isterken dolandırıldı

Aman dikkat! 500 bin konut projesine başvurmak isterken dolandırıldı
Üniversite öğrencisi genç kız arkadaşının evinde ölü bulundu

Üniversite öğrencisi genç kız arkadaşının evinde ölü bulundu
İzmir'de silahlı saldırı! Bilanço ağır

İzmir'de silahlı saldırı! Bilanço ağır
Nereden nereye! Bir dönemin gözdesi Emre Mor şimdilerde tek başına çalışıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.