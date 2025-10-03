Türkiye Sigorta ve Hayat Emeklilik'te Rekor Büyüme

Türkiye Sigorta, yılın üçüncü çeyreğindeki prim üretimini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artırırken, Türkiye Hayat Emeklilik ise hayat branşında yüzde 125 büyüme gösterdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta'nın 1 Ocak-30 Eylül arasında toplam prim üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak, 105 milyar liraya ulaştı. Türkiye Hayat Emeklilik ise hayat branşında yüzde 125 büyümeyle 20,5 milyar liralık prim üretimi elde ederken, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) yüzde 55 artışla 407 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaştı.

Türkiye Sigorta yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre sağlık branşında yüzde 122 büyümeyle 13,4 milyar lira prime ulaştı. Yangın ve doğal afetler branşında yüzde 32'lik artış ile toplamda 26,1 milyar lira prim üretimine erişen şirket, genel zararlar branşında yüzde 52 artışla 28,8 milyar lira prime ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, müşteri odaklı yaklaşımları, yenilikçi bakış açıları, etkin risk yönetimleri ve herkes için ulaşılabilir olma stratejilerinin yansıması olarak ilk 9 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre toplam prim üretimlerini yüzde 45 yükselterek, 105 milyar lira prim üretimine imza attıklarını belirtti.

İlk 9 ayda ürettikleri 105 milyar lira prim üretimiyle 2024 yıl sonu rekorunu şimdiden geçerek, sektör liderliklerini pekiştirdiklerini vurgulayan Çakmak, şöyle devam etti:

"Finansal başarılarımızın yanı sıra özellikle kasko, sağlık gibi bireysel sigortaların erişilebilir ve ulaşılabilir olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu stratejimiz doğrultusunda peşin fiyatına kasko ve sağlıkta 12, trafikte ise 10 taksit kampanyamızla sigortayı herkes için ulaşılabilir hale getirdik. Hep söylediğimiz gibi Türkiye Sigorta olarak uygun fiyatlı ve ihtiyaca yönelik çeşitli ürünlerimizle sigortalarımızın her zaman yanında olmaya devam ediyoruz."

BES'e olan ilginin artmaya devam ettiğini aktaran Çakmak, Türkiye Hayat Emeklilik tarafında da ciddi büyüme gösterdiklerini belirtti.

BES ve Hayat'ta etkin saha yönetimi ile performanslarını artırdıklarına değinen Çakmak, şunları kaydetti:

"Tüm dağıtım kanallarımızı aktif şekilde kullanarak, banka kanalı dışında da satışlarımızı her geçen gün artırıyoruz. 2025 yılı üçüncü çeyreğinde Gönüllü BES ve OKS fon büyüklüğünde devlet katkısı dahil olmak üzere yüzde 55 oranında bir büyüme ile 407 milyar liraya ulaşarak liderliğimizi daha da güçlendirdik."

Çakmak, sektörde ortalama BES getirilerinin yüzde 40,2 seviyesindeyken, kendilerinin yüzde 46,9 getiriyle sektörde ilk sıralarda yer aldıklarını hatırlatarak, "Türkiye Hayat Emeklilik'in yılının üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre hayat prim üretimi yüzde 125 büyümeyle 20,5 milyar liraya ve poliçe sayısı ise 6 milyon adete ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.