Türkiye Sigorta, Smart-i Awards'ta Beş Kategoride Ödül Kazandı

Türkiye Sigorta, sektöründeki yenilik ve dijital dönüşümdeki öncü çalışmaları nedeniyle Smart-i Awards'ta beş kategoride ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta'nın teknolojik altyapıya yatırımın yanı sıra müşteri etkileşimini güçlendiren, çalışan katılımını teşvik eden ve veriden yararlanarak süreçleri optimize eden yaklaşımı, ödüllerle tescillendi.

Sektörde inovasyonla dijital dönüşümü teşvik etmek amacıyla 14'üncü Sigortacılık Haftası kapsamında düzenlenen Smart-i Awards'a katılan Türkiye Sigorta, "Bütünleşik Veri Platformu" projesiyle "En İyi Altyapı", "Hasarında WhatsApp'la Gücü Yanında" projesiyle "Yenilikçi Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi" kategorisinde altın ödül elde etti.

"Müşterinin Sesi Radar'dan Değer'e" çalışmasıyla "Kurum İçi İnovasyon", "Türkiye'nin Her Yerinde, Her An Öğrenme" projesiyle "Yılın Ekibi" kategorisinde gümüş ödüle layık görülen şirket, Türkiye Hayat Emeklilik'in "Nakit Akışı Tahmin Platformu" projesiyle de "En İnovatif Ürün" kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.