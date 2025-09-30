Haberler

Türkiye Sigorta, Smart-i Awards'ta Beş Kategoride Ödül Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta, Smart-i Awards'ta teknoloji ve dijital dönüşüm alanında beş ödül kazanarak sektördeki öncülüğünü tescilledi. Şirket, 'En İyi Altyapı' ve 'Yenilikçi Müşteri Etkileşimi' gibi kategorilerde ödüller aldı.

Türkiye Sigorta, sektöründeki yenilik ve dijital dönüşümdeki öncü çalışmaları nedeniyle Smart-i Awards'ta beş kategoride ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta'nın teknolojik altyapıya yatırımın yanı sıra müşteri etkileşimini güçlendiren, çalışan katılımını teşvik eden ve veriden yararlanarak süreçleri optimize eden yaklaşımı, ödüllerle tescillendi.

Sektörde inovasyonla dijital dönüşümü teşvik etmek amacıyla 14'üncü Sigortacılık Haftası kapsamında düzenlenen Smart-i Awards'a katılan Türkiye Sigorta, "Bütünleşik Veri Platformu" projesiyle "En İyi Altyapı", "Hasarında WhatsApp'la Gücü Yanında" projesiyle "Yenilikçi Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi" kategorisinde altın ödül elde etti.

"Müşterinin Sesi Radar'dan Değer'e" çalışmasıyla "Kurum İçi İnovasyon", "Türkiye'nin Her Yerinde, Her An Öğrenme" projesiyle "Yılın Ekibi" kategorisinde gümüş ödüle layık görülen şirket, Türkiye Hayat Emeklilik'in "Nakit Akışı Tahmin Platformu" projesiyle de "En İnovatif Ürün" kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi

Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk kulübüne büyük şok: Yıldız futbolcunun lisansı çıkarılamadı

Türk kulübüne büyük şok: Yıldız futbolcunun lisansı çıkarılamadı
Meclis açılıyor! CHP'nin katılmayacağı oturum için DEM Parti kararını verdi

CHP'nin katılmayacağı oturum için DEM Parti kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.