Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu

Teğmenlerin ihracına karşı çıkan Korgeneral emekli oldu
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son anketten çıkan sonuç
TÜSİAD Başkanı: Ticaret Bakanımız ile yurt dışına gideceğim, yasağı kaldıralım

TÜSİAD Başkanı Turan'ın ifadesine damga vuran "Ticaret Bakanı" detayı
Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek

Narin davasında avukattan bomba iddia: Suçu üstlenecek

Türkiye Sigorta, PTT AŞ ile İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Türkiye Sigorta, PTT AŞ ile İşbirliği Anlaşması İmzaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta, PTT AŞ ile imzaladığı işbirliği anlaşmasıyla sigorta hizmetlerini yaygınlaştırmayı hedefliyor. Anlaşma, PTT iş yerleri aracılığıyla daha fazla müşteriye ulaşmayı ve çeşitli sigorta ürünlerini sunmayı amaçlıyor.

Türkiye Sigorta, PTT AŞ ile sigortacılık alanında işbirliği anlaşması imzaladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşma ile PTT AŞ'ye ait iş yerleri üzerinden sigorta hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşılması hedefleniyor.

Kapsamı genişletilen protokol ile 2024 Ekim'de bazı yerlerde başlayan ortaklığın, tüm PTT iş yerlerinde yaygınlaşması amaçlanıyor. Türkiye Sigorta'nın Pusula Plus ekranları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle müşterilere hızlı ve kolay sigorta hizmeti sunuluyor.

Yapılan işbirliği, sigorta ürünlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması açısından önem taşıyor. PTT AŞ aracılığıyla sunulan sigorta ürünleri arasında "Zorunlu Deprem Sigortası" (DASK), "Bireysel Sağlık Sigortası", "Tamamlayıcı Sağlık Sigortası", "Trafik Sigortası" ve "Konut Ekstra Paket" gibi geniş kapsamlı poliçeler bulunuyor.

"Sigortacılık hizmetlerini herkes için erişilebilir kılmayı hedefledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Bankasürans Satış Genel Müdür Yardımcısı Eniz Ünal, güçlü finansal yapıları ve geniş ürün portföyleriyle sigortacılık hizmetlerini herkes için erişilebilir kılmayı hedeflediklerini belirtti.

Ünal, "PTT AŞ gibi ülkemizin köklü ve yaygın erişim ağına sahip bir kurumuyla gerçekleştirdiğimiz bu birliktelik sayesinde, sigorta çözümlerimizi Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor ve daha fazla kişiye güvence sağlıyoruz. Bu stratejik ortaklığın önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı İsamettin Tolga Kara da PTT AŞ'nin gerçekleştirdiği işbirlikleriyle Türkiye'ye değer katan hizmetler ürettiğini belirtti.

Kara, Türkiye'nin her noktasında yaygın iş yeri ağları ve 40 bine yakın personelleriyle vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geliştirdiğimiz paydaşlık ilişkileriyle vatandaşlarımıza fayda sağlayacak hizmetlerimizi artırıyoruz. Bu kapsamda Türkiye Sigorta ile gerçekleştirdiğimiz güç birliği sayesinde, vatandaşlarımızın kendilerine en yakın PTT iş yerinden sigorta ürünlerine kolay ve güvenilir şekilde ulaşmalarına imkan sağlıyoruz. PTT AŞ olarak güçlü işbirliklerimizle ülkemize değer katmaya, vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin sayısını sürekli artırmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
img

TOGG'u eleştiren teğmen TSK'dan ihraç edildi
img

3 gündür yanıyor! Uzmanı nedenini anlattı
img

Lassa Ateşi salgınında ölü sayısı artıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti

TOGG'u eleştiren teğmen TSK'dan ihraç edildi
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama
Aracını öve öve bitiremiyordu, sonu hüsranla bitti

Aracını öve öve bitiremiyordu, sonu hüsranla bitti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.