Türkiye, Sentetik İplik İthalatında Dampinge Karşı Önlemler Alıyor

Türkiye, Sentetik İplik İthalatında Dampinge Karşı Önlemler Alıyor
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Ticaret Bakanlığı, Çin, Endonezya, Hindistan, Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli sentetik devamsız liflerden iplikler için dampinge karşı nihai gözden geçirme soruşturması başlattı.

Çin, Endonezya, Hindistan, Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli "sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)" ithalatında uygulanan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üretici firmaların yaptığı başvuru sonucu gerçekleştirilen inceleme kapsamında yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşılarak, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararıyla Çin, Endonezya, Hindistan, Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli "sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)" ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
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