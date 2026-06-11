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Türkiye ve Polonya savunma sanayisindeki işbirliğini derinleştirecek

Türkiye ve Polonya savunma sanayisindeki işbirliğini derinleştirecek
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Varşova'da Polonyalı mevkidaşıyla bir araya gelerek Bayraktar İHA kullanımı, teknoloji transferi ve karşılıklı yatırımlar dahil savunma sanayisi işbirliğini görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün Varşova temasları kapsamında, Türkiye ile Polonya arasında savunma sanayisi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.

Polonya Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Görgün, Polonya temasları kapsamında Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki askeri-teknik ilişkilerin güçlendirilmesi, savunma sanayi alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesi ve sanayi kabiliyetlerinin karşılıklı olarak geliştirilmesine yönelik başlıklar değerlendirildi.

Taraflar, özellikle insansız sistemler alanındaki işbirliği imkanlarını ele aldı. Bu kapsamda, Bayraktar insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin kabiliyetlerin artırılması, operasyonel tecrübe paylaşımı ve ortak çalışma alanlarının geliştirilmesi görüşülen başlıklar arasında yer aldı.

Görüşmelerde ayrıca modern teknolojilerin potansiyel transferi, savunma sanayisi ekosistemleri arasında daha güçlü bağlar kurulması ve Türkiye ile Polonya arasında karşılıklı yatırımların artırılması konuları üzerinde duruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz, görüşmelerde sanayi kabiliyetlerine odaklandıklarını belirterek, "Görüşmelerimizin konularından biri Bayraktar insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin meselelerdi. Bunları kullanma kabiliyetlerinin giderek artmasını istiyoruz. Askeri, siyasi ve endüstriyel işbirliği çok iyi ilerliyor. Türkiye'nin Polonya'daki ve Polonya'nın Türkiye'deki yatırımları hayata geçerse ilişkilerde hedeflenen seviyeye ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Varşova'daki temasların, iki ülkenin savunma sanayi alanındaki mevcut işbirliğini daha ileri taşımaya ve yeni ortaklık alanları oluşturmaya katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Firdevs Bulut Kartal
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