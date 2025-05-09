Türkiye, Pakistan ve ABD Arasında Ekonomik İşbirliği Fırsatları Değerlendirildi

NEW Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI), Türkiye, Pakistan ve ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek ve ülkeler arasında olası fırsatları değerlendirmek amacıyla New York'ta etkinlik düzenledi.

Pakistan Başkonsolosluğu Ticaret ve Yatırım Bölümü işbirliğiyle Pakistan Evi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Pakistan'ın New York Başkonsolosu Aamer Ahmed Atozai, Ticaret ve Yatırım Müşaviri Adnan Mahmood Awan, TACCI Başkanı Ali Koçak ve New York Ticaret Odası Başkanı Mark Jaffe'nin yanı sıra ticaret odalarından temsilciler, bürokratlar ve iş insanları katıldı.

Başkonsolos Atozai, buradaki konuşmasında, Pakistan ve Türkiye'nin tarih, kültür, karşılıklı anlayış ve saygıya dayanan dost ülkeler olduğunu belirterek, ABD'nin de ülkelerinin en büyük ihracat pazarı ve önemli bir yatırım ortağı olduğunu ifade etti.

Bu ilişkileri yapıcı üçlü diyalog çerçevesinde bir araya getirmenin zamanının geldiğini belirten Atozai, tekstilden fintech ve lojistiğe kadar kapsamlı işbirlikleri imkanı bulunduğunu söyledi.

Ticaret ve Yatırım Müşaviri Awan da etkinliğin ticaret savaşlarının gündeme geldiği bir dönemde düzenlendiğine işaret ederek, etkinlikte bu konuların yanı sıra işbirliklerinin nasıl ileriye taşınabileceğinin konuşulacağını belirtti.

Awan, Türkiye, Pakistan ve ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinden 3 ülkenin de fayda göreceğini vurguladı.

TACCI Başkanı Koçak, etkinliğin temasının "Ekonomik Köprüler Kurmak" olduğunu ifade ederek, Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşliği stratejik ekonomik işbirliğine dönüştürme zamanının geldiğini söyledi.

Koçak, "ABD'deki ortaklarımızın güçlü katılımıyla, ticaret, yatırım, inovasyon ve girişimcilik yoluyla iyi niyeti eyleme dönüştürmeyi hedefliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından 3 ülke arasındaki ekonomik işbirliğini ileriye taşımaya yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Etkinlikte katılımcılar, ülkeler arasındaki ticari işbirliği fırsatlarına yönelik bilgi alışverişinde bulundu.