Otomotiv Sanayii Derneği 2025 verilerini açıkladı

Türkiye otomotiv sanayisinin 2025'te toplam ihracatı yüzde 12 artarak 41,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak-Aralık 2025 yılına ait toplam üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, 2025'te toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 1 milyon 419 bin 464'e ulaştı.

Otomobil üretimi ise yüzde 4 azalarak 872 bin 538 olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 445 bin 921'i buldu.

2025'te ticari araç grubunda üretim bir önceki yıla göre yüzde 19, hafif ticari araç grubunda yüzde 21, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 1 arttı. Ticari araç pazarı yüzde 8, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 10 artarken, ağır ticari araç pazarı yüzde 4 geriledi.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 67 olarak kayıtlara geçti.

Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil+hafif ticari araç) yüzde 68, kamyon grubunda yüzde 57, otobüs-midibüs grubunda yüzde 68 ve traktörde yüzde 35 seviyesinde gerçekleşti.

2025 yılı ihracatı 41,5 milyar dolar oldu

2025'te otomotiv ihracatı bir önceki yıla göre adet bazında yüzde 4 artarak 1 milyon 57 bin 920 oldu.

Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 düşüş kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 28 arttı. Traktör ihracatı da 2024'e göre yüzde 13 azalarak 11 bin 261 olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv ihracatı yüzde 12 artarak 41,5 milyar dolar oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre otomobil ihracatı yüzde 4 büyüyerek 11,8 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2025'i de yüzde 17,5 pay ile sektörel ihracat sıralamasında lider olarak tamamladı. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 15, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 6 arttı.

İç pazar yüzde 10 arttı

2025'te toplam pazar, bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak 1 milyon 413 bin 903 düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 11 artış sağladı ve 1 milyon 84 bin 496 oldu.

Ocak-Aralık 2025 döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 30, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 22 olarak gerçekleşti.