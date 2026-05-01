Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Eresin'den Turizm Destek Paketi'ne ilişkin değerlendirme Açıklaması

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, hayata geçirilen 60 milyar liralık Turizm Destek Paketi'nin sektörün finansal dayanıklılığını güçlendiren vizyoner adım olduğunu belirterek, "Destek mekanizmalarının daha dengeli ve segment bazlı kurgulanmasının sektörümüzün sürdürülebilirliği ve istihdamın korunması açısından kritik olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Eresin, yaptığı yazılı açıklamada, turizm sektörünün küresel ölçekte yaşanan tüm zorluklara rağmen Türkiye ekonomisinin en stratejik alanlarından biri olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Küresel jeopolitik gerilimlerin gölgesinde özellikle son dönemde Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin etkilerinin herkes tarafından hissedildiğini aktaran Eresin, bu sürecin yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte ekonomik dengeleri de ciddi şekilde etkilediğini vurguladı.

Eresin, uluslararası koşullardan kaynaklı zorlu bir dönemden geçilen bu süreçte atılan her yapıcı adımın turizm sektörü açısından ayrı önem taşıdığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen 60 milyar liralık Turizm Destek Paketi'ni, sektörümüzün finansal dayanıklılığını güçlendiren son derece önemli ve vizyoner bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere emeği geçenlere sektörümüz adına teşekkür ediyorum. Destek mekanizmalarının daha dengeli ve segment bazlı kurgulanmasının sektörümüzün sürdürülebilirliği ve istihdamın korunması açısından kritik olduğuna inanıyoruz. Özellikle şehir otelleri gibi farklı dinamiklere sahip işletmeler için maliyet yapısını doğrudan dengeleyen, daha adaletli çözümlerin ön plana çıkarılması büyük önem taşımaktadır. Bugün atılacak adımların yalnızca mevcut süreci yönetmekle kalmayıp Türkiye turizminin önümüzdeki 10 yılını da şekillendireceğine, istihdamın korunması ve işletmelerimizin finansal sürdürülebilirliği açısından belirleyici olacağına inanıyoruz."

"Bu düzenlemenin sektörümüze sağlanan dengeli ve adaletli desteklerden biri olduğunu düşünüyoruz"

TÜROB Başkanı Eresin, konaklama vergisinin yüzde 2'den yüzde 1'e indirilmesini son derece memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, bu düzenlemenin işletmelerin maliyet yükünü hafifleteceğini, istihdamın korunmasına katkı sağlayacağını bildirdi.

Eresin, turizmin Türkiye için stratejik bir sektör olduğunu, atılan bu adımların sürdürülebilir büyümeye önemli katkı sağlayacağına vurgu yaparak, "Bu düzenlemenin, özellikle maliyet baskısının yüksek olduğu bu dönemde sektörümüze sağlanan daha dengeli ve adaletli desteklerden biri olduğunu düşünüyoruz. Bununla birlikte hayata geçirilmesini beklediğimiz benzer düzenlemelerin sektörümüze önemli moral ve motivasyon sağlayacağına inanıyor, turizm sektörüne yönelik ilave desteklerin de önümüzdeki dönemde devreye alınmasını bekliyoruz. Söz konusu desteklerin turizm hedeflerimize ulaşmamızda ve istihdamın sürdürülebilirliğinin sağlanmasında önemli katkı sunacağına inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Gelecek döneme ilişkin en önemli beklentilerinden birinin konaklama vergisinin uluslararası örneklerde olduğu gibi maktu hale getirilmesi ve doğrudan konaklayan misafir tarafından ödenebilmesinin sağlanması olduğunu kaydeden Eresin, bu yönde atılacak bir adımın sektörün rekabet gücünü artıracağına inandıklarını belirtti.