Türkiye, OECD ülkeleri arasında en endişeli ülke

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, OECD verilerine göre Türkiye'nin en endişeli ülke olmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ergün, emeklilerin durumunun düzeltilmesi gerektiğini ve aksi takdirde Türkiye'nin en kötü örnek olacağını belirtti.

ÇAĞATAN AKYOL

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) verilerine göre halkı en endişeli ülkenin Türkiye olmasıyla ilgili "Emeklilerin durumu bir an evvel düzeltilmelidir. Aksi takdirde Türkiye, OECD ülkeleri arasında en kötü örnek olacaktır. Aşırı endişeli toplumlarda anksiyete, panik atak gibi psikolojik sorunlar da hızla artmaktadır. Türkiye bugün en çok sakinleştirici ilaç kullanılan ülkeler arasında yer almaktadır. Başta emekliler olmak üzere toplumun psikolojisi hızla bozulmaktadır" dedi.

OECD verilerine göre halkı en endişeli ülkeler arasında Türkiye'nin birinci sırada yer almasına ilişkin TÜED Başkanı Kazım Ergün, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirme yaptı. "Acil ekonomik ve sosyal tedbirler alınmazsa endişenin yerini sağlıksız yaşam koşulları nedeniyle can kayıpları alacak" diyen Ergün, anketin yapıldığı dönemde OECD genelinde yıllık enflasyon oranının yüzde 10,7, Türkiye'de yüzde 85,5 olduğuna dikkat çekti.

"ÜLKEYİ YÖNETENLERE BÜYÜK BİR MESAJ VERİYOR"

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yüksek enflasyon ve buna bağlı olarak faiz oranlarındaki artışlar, hane halklarının yaşam maliyetlerini birden fazla cephede yükseltmiştir. Yüksek hızda artan enflasyon, sürekli dalgalanan döviz kurlarıyla beraber Türkiye, diğer OECD ülkelerine baktığımızda gelecekle ilgili en çok endişe duyan ülke olarak birinci sırada yer aldı. Elde edilen verilere göre, Türkiye'de alınan ve uygulanan politikaların hane halkına güven vermediği, düşük ve orta gelirli ailelerin halihazırda yaşadıkları sorunların gelecekte artacağını düşünmeleri, ülkeyi yönetenlere büyük bir mesaj veriyor.

"REFAH SEVİYESİNİ YÜKSELTECEK ADIMLARIN BİR AN ÖNCE ATILMASI GEREKMEKTEDİR"

Uygulanan politikaların acilen düzeltilmesi ve endişeli kesime seslenen, refah seviyesini yükseltecek adımların bir an önce atılması gerekmektedir. Bu kesimlerin başında da işsizler ve emekliler gelmektedir. Emeklilerin durumu bir an evvel düzeltilmelidir. Aksi takdirde Türkiye, OECD ülkeleri arasında en kötü örnek olacaktır. Aşırı endişeli toplumlarda anksiyete, panik atak gibi psikolojik sorunlar da hızla artmaktadır. Türkiye bugün en çok sakinleştirici ilaç kullanılan ülkeler arasında yer almaktadır. Başta emekliler olmak üzere toplumun psikolojisi hızla bozulmaktadır."