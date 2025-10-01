Türkiye, Nükleer Enerjide Global Bir Oyuncu Olmayı Hedefliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Türkiye'nin nükleer enerjiyi kullanmakla kalmayıp, bu teknolojiyi geliştiren ve tedarik eden ülke konumuna gelmesi gerektiğini belirtti.

Demircan, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Dünya Nükleer Haftası" programı kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Nükleer enerjinin tüm ülkeler için bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Demircan, "Paris Anlaşması sonrası iklim değişikliğiyle mücadele süreçlerini dikkate aldığımızda, daha fazla temiz enerjiye erişim gerekiyor. Türkiye de bu kapsamda planlarını yaptı ve hedeflerini koydu. 2050'ye kadar yaklaşık 20 gigavat nükleer güç kapasitesi kurmamız gerekiyor." diye konuştu.

Demircan, Türkiye'nin bu alandaki ülkelerden biri haline geldiğini belirterek, "Türkiye'nin bu süreçte nükleer enerjiyi kullanan, üreten ve daha sonra tedarik eden pozisyona geçmesi de gerekiyor." dedi.

Türkiye'nin nükleer endüstrideki hedeflerine değinen Demircan, şöyle devam etti:

"Hem teknolojiyi kullanan hem de üreten bir pozisyonda olmak istiyoruz. Nükleer endüstrinin bir parçası olmak istiyoruz. Kendi ülkemizdeki reaktörlerin imalatını yapmak ve daha sonra bunu global ölçekte de gerçekleştirmek istiyoruz. Bu kapsamda hem beşeri sermayemizi geliştiriyor, insan kaynağımızı artırıyor hem de imalat sanayimizi nükleer sınıfa yükseltmek için gerekli tedbirleri alıyoruz. Çok iyi bir nükleer ekosistem kuruluşuna doğru gidiyoruz. Umuyorum yakın gelecekte önemli başarıları hep beraber izleyeceğiz."

Demircan, küçük modüler reaktörlere (SMR) ilişkin de şunları kaydetti:

"Bunlar dünya için yeni, sadece Türkiye için değil. İlerleyen zamanda nükleer endüstride önemli bir yer tutacağının ve bunu şimdiden yakalamamız gerektiğinin farkındayız. Bu kapsamda Bakanlığımız, küçük modüler reaktörler için eylem planı hazırlıyor. Yakın zamanda bununla alakalı yasal altyapıların kurulması konusunda girişimlerimiz olacak. Bu çok yeni bir teknoloji. Bu teknolojiye Türkiye, diğer ülkelerle birlikte girme fırsatını buldu. Umuyorum yakın gelecekte kendi reaktörümüz de dahil olmak üzere küçük modüler reaktörlerde önemli mesafe katetmiş olacağız."

Türkiye'nin nükleer enerji vizyonu

Türkiye, enerji arz güvenliği ve iklim hedefleri doğrultusunda nükleer enerjiye stratejik bir rol biçiyor ve 2050'ye kadar yaklaşık 20 gigavat nükleer güç kapasitesi oluşturmayı hedefliyor.

Rusya ile 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), Türkiye'nin bu alandaki ilk somut adımı olarak öne çıkıyor. Sinop ve Trakya'da da büyük ölçekli santral kurulumları planlanıyor.

Türkiye'nin geleceğe dönük nükleer enerji stratejisinde SMR'ler de özel bir yer tutuyor. 2050 hedefinin yaklaşık 5 gigavatının SMR'lerden gelmesi öngörülüyor. Bu reaktörler, daha düşük maliyetli ve esnek enerji üretimi sağlama potansiyeli taşıyor.

Türkiye'nin geçen hafta ABD ile imzaladığı "Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı" da bu hedef doğrultusunda atılan önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Nükleer enerji vizyonunun bir diğer boyutu, Türkiye'nin üretici, teknoloji sağlayıcı ve tedarikçi olarak aktif rol alması. Bu kapsamda yapılan yerli nükleer reaktör geliştirilmesi çağrısıyla, ülkenin enerji bağımsızlığını ve teknoloji geliştirme kapasitesini artırarak, küresel arenada enerji ve teknoloji sağlayıcı konumuna gelmesi hedefleniyor.