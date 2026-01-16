Ticaret Bakanlığı: Orta-Yüksek ve Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı 112 Milyar Doların Üzerine Çıktı

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, sanayide teknoloji odaklı dönüşümün hızlandırılmasıyla orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının 112 milyar doların üzerine çıktığını, bu ürünlerin toplam mal ihracatı içindeki payının ise yüzde 43,5'e yükseldiğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, " Türkiye, sanayide teknoloji odaklı dönüşümünü hızlandırarak orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatını 112 milyar doların üzerine taşımış; toplam mal ihracatı içindeki payını yüzde 43,5'e yükseltmiştir" denildi. Açıklamada, üretimde Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma destekleriyle katma değeri yüksek bir sanayi yapısının güçlendirilmesi yönünde ilerleme kaydedildiği vurgulandı.

Dünya genelinde artan rekabet ve teknolojik dönüşüm ihtiyacına işaret edilen açıklamada, "Ülkemiz, ekonomimizin teknoloji düzeyini yükseltmek için büyük gayret sarf etmektedir" ifadesi kullanıldı. Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Ülkemizde başlatılan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi (HAMLE) Programı, TCMB tarafından sağlanan Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK), HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı gibi programların ilerlemesi ve savunma sanayimizde gerçekleştirdiğimiz büyük atılımlar sayesinde ülkemizin gerek orta-yüksek gerekse yüksek teknoloji payı önümüzdeki dönemde önemli ölçüde artacaktır.

Ticaret Bakanlığı olarak mevcut teknolojik düzeyimizi daha da yükseltmek için sürekli yeni program ve projeler geliştiriyoruz. Bu çerçevede, Ar-Ge ve inovasyona ağırlık veren yüksek teknolojili üretim ile katma değerli ihracatımızı artırmak için tasarım, markalaşma, Turquality, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Ur-Ge) projelerine yönelik desteklerimiz kesintisiz sürmektedir. Ayrıca, Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Proje Desteği (KTZ), Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği (ResponsibleR Programı), fuar, pazara giriş ve ihracatın tabana yayılmasına yönelik desteklerimiz ile e-ihracat gibi ihracatın dijitalleşmesi araçlarımızla, başta KOBİ'lerimiz olmak üzere tüm ihracatçılarımıza yeni ufuklar açıyoruz."